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    Причудье (Peipsimaa) – прилегающая к Чудскому озеру территория Йыгеваского, Тартуского, Ида-Вируского и Пылваского уездов. Для тех, кто родился там, учился, жил в разное время, а также для всех, кто просто интересуется жизнью данного региона, есть уникальная возможность подписаться на региональную газету Причудья «Peipsirannik/Чудское побережье», которая издается на русском и эстонском языках уже 13 лет.

    Не откажите себе в удовольствии – сделайте подарок себе, своим родителям, друзьям!

    Самый простой способ подписаться см. здесь: www.omniva.ee

    а также в любом почтовом отделении Эстонии
    или по телефону 53472127

    Telli Peipsirannik: lihtne, kohe, siin: www.omniva.ee

     

    Наша жизнь

    Подпишись и читай новости Чудского региона

    Подпишись и читай новости Чудского региона

    Вся информация о жизни четырёх граничащих с Чудским озером уездов – Йыгеваского, Ида-Вируского, [›››››]

    Разрешен выход на лед Чудского и Теплого озер и Нарвского водохранилища

    Разрешен выход на лед Чудского и Теплого озер и Нарвского водохранилища

    Начиная с 10 января разрешается выходить пешком и выезжать на транспортном средстве на лед Чудского и [›››››]

    Конкурс красоты «Чудская красавица». Кто вышел в финал?

    Конкурс красоты «Чудская красавица». Кто вышел в финал?

    Дорогие друзья! Завершился первый этап конкурса, который проходил с марта по декабрь 2016 года в газете [›››››]

    О чём писала газета «Peipsirannik/Чудское побережье» в 2016 году

    О чём писала газета «Peipsirannik/Чудское побережье» в 2016 году

    Подходит к своему логическому завершению еще один календарный год – 2016-й, в котором нашему изданию [›››››]

    Конкурс красоты «Чудская красавица». Участница N 9 Екатерина Пояркова

    Конкурс красоты «Чудская красавица». Участница N 9 Екатерина Пояркова

    Знакомьтесь: участница конкурса «Чудская красавица» N9 – ЕКАТЕРИНА ПОЯРКОВА, Ида-Вирумаа, Тойла. О том, [›››››]

    Стихи звучали в центре Рая. Состоялся VII День поэзии Причудья

    Стихи звучали в центре Рая. Состоялся VII День поэзии Причудья

    19 ноября 2016 года в Раяском центре досуга состоялся очередной, VII День поэзии Причудья, на котором [›››››]

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    Ночью: Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с. Временами снег или мокрый снег. Видимость умеренная, в осадках плохая. Температура воздуха 0..-2°C.

    Днём: Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с. Временами снег или мокрый снег, во второй половине дня вероятность осадков уменьщится. Видимость умеренная, в осадках плохая. Температура воздуха -1..+1°C.
     
      Сегодня, 30.01
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    ,  31.01
    -3..1   <!-- Faili /../emhist/vene ei saa avada! -->
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    ,  01.02
    -3..1   <!-- Faili /../emhist/vene ei saa avada! -->
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    11,50 € - на весь год, с доставкой на дом!

    Дорогие читатели! Новости региона Причудья в полном объёме можно читать в бумажной версии газеты. Для тех, кто желает получать её в свой почтовый ящик, сообщаем, что теперь подписаться на Peipsirannik можно через ваш интернет-банк на сайте Eesti Post: www.omniva.ee
    Выберите газету Peipsirannik, период подписки – 1 год, количество экземпляров и свой адрес, а затем войдите в свой банк и оплатите подписку. Конфиденциальность и пунктуальность доставки издания гарантирует Почта Эстонии.
    Стоимость подписки – 11,50 € – на 12 месяцев!

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    Конкурсы

    Конкурс красоты «Чудская красавица». Кто вышел в финал?

    Конкурс красоты «Чудская красавица». Кто вышел в финал?

    Дорогие друзья! Завершился первый этап конкурса, который проходил с марта по декабрь 2016 года в газете [›››››]

    Конкурс красоты «Чудская красавица». Участница N 9 Екатерина Пояркова

    Конкурс красоты «Чудская красавица». Участница N 9 Екатерина Пояркова

    Знакомьтесь: участница конкурса «Чудская красавица» N9 – ЕКАТЕРИНА ПОЯРКОВА, Ида-Вирумаа, Тойла. О том, что [›››››]

    Все сообщения в этом разделе ›››››

    Культура

    Конкурс красоты «Чудская красавица». Кто вышел в финал?

    Конкурс красоты «Чудская красавица». Кто вышел в финал?

    Дорогие друзья! Завершился первый этап конкурса, который проходил с марта по декабрь [›››››]

    Конкурс красоты «Чудская красавица». Участница N 9 Екатерина Пояркова

    Конкурс красоты «Чудская красавица». Участница N 9 Екатерина Пояркова

    Знакомьтесь: участница конкурса «Чудская красавица» N9 – ЕКАТЕРИНА ПОЯРКОВА, [›››››]

    Стихи звучали в центре Рая. Состоялся VII День поэзии Причудья

    Стихи звучали в центре Рая. Состоялся VII День поэзии Причудья

    19 ноября 2016 года в Раяском центре досуга состоялся очередной, VII День поэзии Причудья, [›››››]

    Программа VII Дня поэзии Причудья (19.11.2016 г., Досуговый центр Рая)

    Программа VII Дня поэзии Причудья (19.11.2016 г., Досуговый центр Рая)

    Представляем Программу VII Дня поэзии Причудья, который состоится 19 ноября 2016 года в [›››››]

    Приглашаем на VII День поэзии Причудья

    Приглашаем на VII День поэзии Причудья

    Дорогие друзья! Уважаемые и любимые поэты! В первом издании сборника стихов [›››››]

    Подписка на газету «Чудское побережье» 2017-й год. Быстро и недорого!

    Подписка на газету «Чудское побережье» 2017-й год. Быстро и недорого!

    Уважаемые читатели! Дорогие друзья! Все, кому небезразлично, как идет жизнь в Чудском [›››››]

    Полочка для чуда и ларчик для любви

    Полочка для чуда и ларчик для любви

    Вышел в свет октябрьский номер газеты «Peipsirannik/Чудское побережье». Читайте [›››››]

    Все сообщения в этом разделе ›››››

    Сотрудничество

    Подпишись и читай новости Чудского региона

    Подпишись и читай новости Чудского региона

    Вся информация о жизни четырёх граничащих с Чудским озером уездов – Йыгеваского, Ида-Вируского, [›››››]

    О чём писала газета «Peipsirannik/Чудское побережье» в 2016 году

    О чём писала газета «Peipsirannik/Чудское побережье» в 2016 году

    Подходит к своему логическому завершению еще один календарный год – 2016-й, в котором нашему изданию [›››››]

    Мэр Муствеэ Макс Каур: «Нам важно мнение народа!»

    Мэр Муствеэ Макс Каур: «Нам важно мнение народа!»

    Государственная административная реформа выходит на финишную прямую и большая часть работы по переговорам [›››››]

    БЕСПЛАТНЫЙ ТРЕНИНГ «Использование ID-карты»

    БЕСПЛАТНЫЙ ТРЕНИНГ «Использование ID-карты»

    С 14 по 21 октября в ТАРТУ проходит XIX Неделя взрослого учащегося, в рамках которой Учебный центр Reiting [›››››]

    Все сообщения в этом разделе ›››››

    Редакция на связи

    Подпишись и читай новости Чудского региона

    Подпишись и читай новости Чудского региона

    Вся информация о жизни четырёх граничащих с Чудским озером уездов – Йыгеваского, [›››››]

    Разрешен выход на лед Чудского и Теплого озер и Нарвского водохранилища

    Разрешен выход на лед Чудского и Теплого озер и Нарвского водохранилища

    Начиная с 10 января разрешается выходить пешком и выезжать на транспортном средстве на [›››››]

    Конкурс красоты «Чудская красавица». Кто вышел в финал?

    Конкурс красоты «Чудская красавица». Кто вышел в финал?

    Дорогие друзья! Завершился первый этап конкурса, который проходил с марта по декабрь [›››››]

    О чём писала газета «Peipsirannik/Чудское побережье» в 2016 году

    О чём писала газета «Peipsirannik/Чудское побережье» в 2016 году

    Подходит к своему логическому завершению еще один календарный год – 2016-й, в котором [›››››]

    Стихи звучали в центре Рая. Состоялся VII День поэзии Причудья

    Стихи звучали в центре Рая. Состоялся VII День поэзии Причудья

    19 ноября 2016 года в Раяском центре досуга состоялся очередной, VII День поэзии Причудья, [›››››]

    Мэр Муствеэ Макс Каур: «Нам важно мнение народа!»

    Мэр Муствеэ Макс Каур: «Нам важно мнение народа!»

    Государственная административная реформа выходит на финишную прямую и большая часть [›››››]

    Газете «Peipsirannik/Чудское побережье» – 14 лет!

    Газете «Peipsirannik/Чудское побережье» – 14 лет!

    В октябре 2003 года вышел в свет первый номер региональной газеты Причудья [›››››]

    Все сообщения в этом разделе ›››››

    Рыбалка

    Разрешен выход на лед Чудского и Теплого озер и Нарвского водохранилища

    Разрешен выход на лед Чудского и Теплого озер и Нарвского водохранилища

    Начиная с 10 января разрешается выходить пешком и выезжать на транспортном средстве на лед Чудского и Теплого озер и на лед Нарвского [›››››]

    ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ ЗАКОЛОВ И ДРУГИХ ОРУДИЙ ЛОВА

    ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ ЗАКОЛОВ И ДРУГИХ ОРУДИЙ ЛОВА

    Специалист с большим опытом проектирует, изготавливает и ремонтирует различные орудия лова (тралы, мерёжи/заколы, невода и т.д.) для [›››››]

    «Riga Food 2016″ привлек внимание рыбаков Чудского региона

    «Riga Food 2016″ привлек внимание рыбаков Чудского региона

    Международный Продовольственный фестиваль «Riga Food 2016″, который проходит в столице Латвии с 7 по 11 [›››››]

    C 20 мая 2016 года MTÜ PКАК принимает ходатайства на финансирование проектов

    C 20 мая 2016 года MTÜ PКАК принимает ходатайства на финансирование проектов

    Заявки на финансовую поддержку со всеми необходимыми документами можно представить с 20 по 27 мая 2016 года по [›››››]

    Чудское «сафари»: охота за полосатым хищником

    Чудское «сафари»: охота за полосатым хищником

    В этом году погода в очередной раз удивила своими капризами: то мороз под 30, то оттепель +10. В результате были [›››››]

    Чудское озеро закрывается с 10.02.2016

    Чудское озеро закрывается с 10.02.2016

    Начиная со среды, 10 февраля, на территории Лыунаской префектуры запрещено выходить на лед Чудского озера. [›››››]

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    Фоторепортажи

    Стихи звучали в центре Рая. Состоялся VII День поэзии Причудья

    Стихи звучали в центре Рая. Состоялся VII День поэзии Причудья

    19 ноября 2016 года в Раяском центре досуга состоялся очередной, VII День поэзии Причудья, на котором [›››››]

    Газете «Peipsirannik/Чудское побережье» – 14 лет!

    Газете «Peipsirannik/Чудское побережье» – 14 лет!

    В октябре 2003 года вышел в свет первый номер региональной газеты Причудья «Peipsirannik/Чудское [›››››]

    МУЗЫКА ЛИСТОПАДА 2016. ДЕНЬ ВТОРОЙ. Фоторепортаж Фёдора Маспанова

    МУЗЫКА ЛИСТОПАДА 2016. ДЕНЬ ВТОРОЙ. Фоторепортаж Фёдора Маспанова

    В Тарту и в Таллинне прошли концерты и встречи в рамках ежегодного Международного фестиваля [›››››]

    МУЗЫКА ЛИСТОПАДА 2016. ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. Фоторепортаж Фёдора Маспанова

    МУЗЫКА ЛИСТОПАДА 2016. ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. Фоторепортаж Фёдора Маспанова

    В Тарту и в Таллинне прошли концерты и встречи в рамках ежегодного Международного фестиваля [›››››]

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