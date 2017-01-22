Подписка - 2017

Причудье (Peipsimaa) – прилегающая к Чудскому озеру территория Йыгеваского, Тартуского, Ида-Вируского и Пылваского уездов. Для тех, кто родился там, учился, жил в разное время, а также для всех, кто просто интересуется жизнью данного региона, есть уникальная возможность подписаться на региональную газету Причудья «Peipsirannik/Чудское побережье», которая издается на русском и эстонском языках уже 13 лет.

Не откажите себе в удовольствии – сделайте подарок себе, своим родителям, друзьям!

Самый простой способ подписаться см. здесь: www.omniva.ee

а также в любом почтовом отделении Эстонии

или по телефону 53472127

Telli Peipsirannik: lihtne, kohe, siin: www.omniva.ee