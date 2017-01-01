Подписка - 2017
Причудье (Peipsimaa) – прилегающая к Чудскому озеру территория Йыгеваского, Тартуского, Ида-Вируского и Пылваского уездов. Для тех, кто родился там, учился, жил в разное время, а также для всех, кто просто интересуется жизнью данного региона, есть уникальная возможность подписаться на региональную газету Причудья «Peipsirannik/Чудское побережье», которая издается на русском и эстонском языках уже 13 лет.
Не откажите себе в удовольствии – сделайте подарок себе, своим родителям, друзьям!
Самый простой способ подписаться см. здесь: www.omniva.ee
а также в любом почтовом отделении Эстонии
или по телефону 53472127
Telli Peipsirannik: lihtne, kohe, siin: www.omniva.ee
Наша жизнь
Подпишись и читай новости Чудского региона
Вся информация о жизни четырёх граничащих с Чудским озером уездов – Йыгеваского, Ида-Вируского, [›››››]
Конкурс красоты «Чудская красавица». Кто вышел в финал?
Дорогие друзья! Завершился первый этап конкурса, который проходил с марта по декабрь 2016 года в газете [›››››]
О чём писала газета «Peipsirannik/Чудское побережье» в 2016 году
Подходит к своему логическому завершению еще один календарный год – 2016-й, в котором нашему изданию [›››››]
Конкурс красоты «Чудская красавица». Участница N 9 Екатерина Пояркова
Знакомьтесь: участница конкурса «Чудская красавица» N9 – ЕКАТЕРИНА ПОЯРКОВА, Ида-Вирумаа, Тойла. О том, [›››››]
Стихи звучали в центре Рая. Состоялся VII День поэзии Причудья
19 ноября 2016 года в Раяском центре досуга состоялся очередной, VII День поэзии Причудья, на котором [›››››]
Программа VII Дня поэзии Причудья (19.11.2016 г., Досуговый центр Рая)
Представляем Программу VII Дня поэзии Причудья, который состоится 19 ноября 2016 года в Раяском Досуговом [›››››]
Конкурсы
Конкурс красоты «Чудская красавица». Кто вышел в финал?
Дорогие друзья! Завершился первый этап конкурса, который проходил с марта по декабрь 2016 года в газете [›››››]
Конкурс красоты «Чудская красавица». Участница N 9 Екатерина Пояркова
Знакомьтесь: участница конкурса «Чудская красавица» N9 – ЕКАТЕРИНА ПОЯРКОВА, Ида-Вирумаа, Тойла. О том, что [›››››]
Культура
Конкурс красоты «Чудская красавица». Кто вышел в финал?
Дорогие друзья! Завершился первый этап конкурса, который проходил с марта по декабрь [›››››]
Конкурс красоты «Чудская красавица». Участница N 9 Екатерина Пояркова
Знакомьтесь: участница конкурса «Чудская красавица» N9 – ЕКАТЕРИНА ПОЯРКОВА, [›››››]
Стихи звучали в центре Рая. Состоялся VII День поэзии Причудья
19 ноября 2016 года в Раяском центре досуга состоялся очередной, VII День поэзии Причудья, [›››››]
Программа VII Дня поэзии Причудья (19.11.2016 г., Досуговый центр Рая)
Представляем Программу VII Дня поэзии Причудья, который состоится 19 ноября 2016 года в [›››››]
Приглашаем на VII День поэзии Причудья
Дорогие друзья! Уважаемые и любимые поэты! В первом издании сборника стихов [›››››]
Подписка на газету «Чудское побережье» 2017-й год. Быстро и недорого!
Уважаемые читатели! Дорогие друзья! Все, кому небезразлично, как идет жизнь в Чудском [›››››]
Полочка для чуда и ларчик для любви
Вышел в свет октябрьский номер газеты «Peipsirannik/Чудское побережье». Читайте [›››››]
Сотрудничество
Подпишись и читай новости Чудского региона
Вся информация о жизни четырёх граничащих с Чудским озером уездов – Йыгеваского, Ида-Вируского, [›››››]
О чём писала газета «Peipsirannik/Чудское побережье» в 2016 году
Подходит к своему логическому завершению еще один календарный год – 2016-й, в котором нашему изданию [›››››]
Мэр Муствеэ Макс Каур: «Нам важно мнение народа!»
Государственная административная реформа выходит на финишную прямую и большая часть работы по переговорам [›››››]
БЕСПЛАТНЫЙ ТРЕНИНГ «Использование ID-карты»
С 14 по 21 октября в ТАРТУ проходит XIX Неделя взрослого учащегося, в рамках которой Учебный центр Reiting [›››››]
Редакция на связи
Подпишись и читай новости Чудского региона
Вся информация о жизни четырёх граничащих с Чудским озером уездов – Йыгеваского, [›››››]
Конкурс красоты «Чудская красавица». Кто вышел в финал?
Дорогие друзья! Завершился первый этап конкурса, который проходил с марта по декабрь [›››››]
О чём писала газета «Peipsirannik/Чудское побережье» в 2016 году
Подходит к своему логическому завершению еще один календарный год – 2016-й, в котором [›››››]
Стихи звучали в центре Рая. Состоялся VII День поэзии Причудья
19 ноября 2016 года в Раяском центре досуга состоялся очередной, VII День поэзии Причудья, [›››››]
Мэр Муствеэ Макс Каур: «Нам важно мнение народа!»
Государственная административная реформа выходит на финишную прямую и большая часть [›››››]
Газете «Peipsirannik/Чудское побережье» – 14 лет!
В октябре 2003 года вышел в свет первый номер региональной газеты Причудья [›››››]
Подписка на газету «Чудское побережье» 2017-й год. Быстро и недорого!
Уважаемые читатели! Дорогие друзья! Все, кому небезразлично, как идет жизнь в Чудском [›››››]
Рыбалка
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ ЗАКОЛОВ И ДРУГИХ ОРУДИЙ ЛОВА
Специалист с большим опытом проектирует, изготавливает и ремонтирует различные орудия лова (тралы, мерёжи/заколы, невода и т.д.) для [›››››]
«Riga Food 2016″ привлек внимание рыбаков Чудского региона
Международный Продовольственный фестиваль «Riga Food 2016″, который проходит в столице Латвии с 7 по 11 сентября, вызвал интерес не [›››››]
C 20 мая 2016 года MTÜ PКАК принимает ходатайства на финансирование проектов
Заявки на финансовую поддержку со всеми необходимыми документами можно представить с 20 по 27 мая 2016 года по [›››››]
Чудское «сафари»: охота за полосатым хищником
В этом году погода в очередной раз удивила своими капризами: то мороз под 30, то оттепель +10. В результате были [›››››]
Чудское озеро закрывается с 10.02.2016
Начиная со среды, 10 февраля, на территории Лыунаской префектуры запрещено выходить на лед Чудского озера. [›››››]
«Родные напевы» в Лохусуу
20 февраля 2016 года в 13.00 в Лохусуу состоится праздничный концерт «Родные напевы». В исполнении артистов из [›››››]
Фоторепортажи
Стихи звучали в центре Рая. Состоялся VII День поэзии Причудья
19 ноября 2016 года в Раяском центре досуга состоялся очередной, VII День поэзии Причудья, на котором [›››››]
Газете «Peipsirannik/Чудское побережье» – 14 лет!
В октябре 2003 года вышел в свет первый номер региональной газеты Причудья «Peipsirannik/Чудское [›››››]
МУЗЫКА ЛИСТОПАДА 2016. ДЕНЬ ВТОРОЙ. Фоторепортаж Фёдора Маспанова
В Тарту и в Таллинне прошли концерты и встречи в рамках ежегодного Международного фестиваля [›››››]
МУЗЫКА ЛИСТОПАДА 2016. ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. Фоторепортаж Фёдора Маспанова
В Тарту и в Таллинне прошли концерты и встречи в рамках ежегодного Международного фестиваля [›››››]