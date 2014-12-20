Подпишись и читай новости Чудского региона

Вся информация о жизни четырёх граничащих с Чудским озером уездов – Йыгеваского, Ида-Вируского, Тартуского и Пылваского, – а также о сотрудничестве двух берегов на разных административных уровнях. Оформить подписку можно, начиная с любого месяца.

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редакция газеты «Peipsirannik/Чудское побережье»!

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