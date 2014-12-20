Четверг, 22 декабря 2016  
  • Регистрация
    • Войти

    Подпишись и читай новости Чудского региона

    Суббота, 20 декабря 2014

    Вся информация о жизни четырёх граничащих с Чудским озером уездов – Йыгеваского, Ида-Вируского, Тартуского и Пылваского, – а также о сотрудничестве двух берегов на разных административных уровнях. Оформить подписку можно, начиная с любого месяца.

    Всего за 11.50 евро на весь год с доставкой на дом!

    Подпишись по интернету здесь: www.omniva.ee

    а также в любом почтовом отделении Эстонии!
    Индекс издания 00964
    Справки по телефону 5347 2127

    Читайте новости Чудского региона!

    Будьте в курсе событий!
    С наилучшими пожеланиями,
    редакция газеты «Peipsirannik/Чудское побережье»!
    Телефон для справок: (+372) 5347 2127

    Раздел: Наша жизнь, Редакция на связи, Сотрудничество

    Добавить комментарий

    Вы должны быть зарегистрированы , чтобы оставлять комментарии.

    На ту же тему

    13. jaanuarist 2017.a hakkab MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu vastu võtma projektitoetuse taotlusi
    13. jaanuarist 2017.a hakkab MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu vastu võtma projektitoetuse taotlusi
    Конкурс красоты «Чудская красавица». Кто вышел в финал?
    Конкурс красоты «Чудская красавица». Кто вышел в финал?
    О чём писала газета «Peipsirannik/Чудское побережье» в 2016 году
    О чём писала газета «Peipsirannik/Чудское побережье» в 2016 году
    Конкурс красоты «Чудская красавица». Участница N 9 Екатерина Пояркова
    Конкурс красоты «Чудская красавица». Участница N 9 Екатерина Пояркова

    Иванна. Гадание

    Решаю проблемы семьи, брака

    привороты, остуда.

    Улучшаю рост материального

    благосостояния.

    Избавляю от алкогольной

    зависимости.

    Снимаю порчу.

    Ставлю защиту.

    Тел. 55 95 14 59

     

    Объявления

    РЫБАЛКА
    НА ЧУДСКОМ
    ОЗЕРЕ
    (Эстония)

    Рыбалка как лучший
    вид отдыха для всей семьи,
    в любое время года:
    лодки, баня, коптильня, гриль,
    удобный ночлег.

    Заявки принимаем по
    электронной почте
    peipus@rambler.ru
    или по телефону

    (+372) 5347 2127


     

     

    Метки

    PKAK Алайыэ Варнья Виктор Нукка Георг Отс Иванов день Ильвес Казепя Калласте Колкья Красногорочка Лебёдушки Литва Логовесть Лохусуу Меэкси Муствеэ Нарва Пийрисаар Псков Россия Рюйтель Сааремаа Силламяэ Супрядки Таллинн Тарту авторская песня евро колонка редактора лагерь музей новый год подписка порт поэзия проекты регата семинар староверы фестиваль фотоконкурс храм юбилей юридическая консультация