Начиная со среды, 10 февраля, на территории Лыунаской префектуры запрещено выходить на лед Чудского озера. Также будет частично запрещен выход на лед Чудского озера и на территории Идаской префектуры.

Из-за оттепели и дождей с завтрашнего дня запрещается выходить на лед Чудского озера на территории Йыгеваского, Тартуского и Пылваского уездов, а также в Ида-Вирумаа на территории волостей Лохусуу, Тудулинна и Ийзаку.

С пятницы, 12 февраля, запрещено выходить на лед Нарвского водохранилища.

Начиная с субботы, 13 февраля, не разрешается выходить на лет на территории волости Алайыэ. По-прежнему запрещен выход на Псковское и Теплое озера.

По словам комиссара бюро пограничной охраны Лыунаской префектуры Марека Клауса, сейчас состояния льда на Чудском озере ухудшилось настолько, что вес человека лед больше не выдерживает. В течение следующих дней на лед будет разрешено выйти профессиональным рыбакам, чтобы они смогли закончить свою работу. „Так как лед достаточно тонкий и во многих местах образовались полыньи, есть опасность провалиться под лед. Поэтому следует придерживаться установленных запретов и не рисковать своей жизнью. Судя по прогнозам, нам следует и в ближайшие недели ожидать плюсовую температуру, дождь и ветер», – сказал Клаус.

Виктория Корпан

пресс-секретарь

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