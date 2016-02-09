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    Чудское озеро закрывается с 10.02.2016

    Вторник, 9 февраля 2016

    Начиная со среды, 10 февраля, на территории Лыунаской префектуры запрещено выходить на лед Чудского озера. Также будет частично запрещен выход на лед Чудского озера и на территории Идаской префектуры.
    Из-за оттепели и дождей с завтрашнего дня запрещается выходить на лед Чудского озера на территории Йыгеваского, Тартуского и Пылваского уездов, а также в Ида-Вирумаа на территории волостей Лохусуу, Тудулинна и Ийзаку.
    С пятницы, 12 февраля, запрещено выходить на лед  Нарвского водохранилища.
    Начиная с субботы, 13 февраля, не разрешается выходить на лет на территории волости Алайыэ. По-прежнему запрещен выход на Псковское и Теплое озера.
    По словам комиссара бюро пограничной охраны Лыунаской префектуры Марека Клауса, сейчас состояния льда на Чудском озере ухудшилось настолько, что вес человека лед больше не выдерживает. В течение следующих дней на лед будет разрешено выйти профессиональным рыбакам, чтобы они смогли закончить свою работу. „Так как лед достаточно тонкий и во многих местах образовались полыньи, есть опасность провалиться под лед. Поэтому следует придерживаться установленных запретов и не рисковать своей жизнью. Судя по прогнозам, нам следует и в ближайшие недели ожидать плюсовую температуру, дождь и ветер», – сказал Клаус.

    Виктория Корпан
    пресс-секретарь
    6123051
    5111109

    Раздел: Наша жизнь, Редакция на связи, Рыбалка

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