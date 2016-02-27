Чудское «сафари»: охота за полосатым хищником

В этом году погода в очередной раз удивила своими капризами: то мороз под 30, то оттепель +10. В результате были отменены все знаковые зимние мероприятия в Причудье — гонки на финских санках в Колкья, конькобежный марафон в Муствеэ. Но все же зима, хоть не надолго, но дала отвести душу охотникам за полосатым чудским хищником — окунем. Чуть только рассветало, начинали гудеть на разные голоса моторы всевозможных самоходных устройств с такими экзотическими названиями, как АТV, “каракаты”, “бураны”, “собаки», финские санки на тяге от мотопилы и т. п. Всё это сливалось в призывный гул, наполнявший небесный купол над чудскими просторами…

Читайте в газете «Peipsirannik/Чудское побережье» N2/2016