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    Чудская красавица. Конкурс красоты. На фото и в реальности

    Пятница, 18 марта 2016

    Редакция газеты «Peipsirannik/Чудское побережье» приглашает к участию в конкурсе девушек и женщин, так или иначе связанных с регионом Чудского озера (родились, учились, работали), а теперь живущих в Причудье или в других регионах Эстонии и за рубежом.
    Возрастные категории:
    1. 16-18 лет (с письменного согласия родителей);
    2. 19-28 лет;
    3. 29-35 лет.
    На снимках: претендентка на звание мисс «Чудская красавица» Алёна Круглова.
    (Фотограф Юлия Курм)

    Внимание! Условия конкурса и рассказ о конкурсантке  N1  опубликованы в газете «Peipsirannik/Чудское побережье» N3/2016.
    Знакомьтесь: Алёна Круглова, 24 года, Колкья, Тартуский уезд.
    Уважаемые читатели! Выразить свои симпатии конкурсантке Юлии Кругловой и проголосовать за неё вы можете по электронной почте редакции peipsiajaleht@gmail.com с пометкой «Отзыв. Участница N1».
    Выразить свои симпатии другим конкурсанткам, тем самым проголосовав за них, вы можете по электронной почте редакции peipsiajaleht@gmail.com с пометкой «Отзыв. Участница N…»
    Приглашаем к сотрудничеству учреждения культуры Чудского региона, а также заинтересованные в рекламе коммерческие предприятия, салоны красоты, фотографов, фотохудожников, дизайнеров, визажистов.

    Заявки на участие в конкурсе и на рекламное сотрудничество присылайте по адресу:
    peipsiajaleht@gmail.com
    Дополнительная информация:
    peipsiajaleht@gmail.com
    (+372) 53472127
    www.peipsirannik.info


     

    Раздел: Конкурсы, Наша жизнь, Редакция на связи

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