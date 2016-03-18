Редакция газеты «Peipsirannik/Чудское побережье» приглашает к участию в конкурсе девушек и женщин, так или иначе связанных с регионом Чудского озера (родились, учились, работали), а теперь живущих в Причудье или в других регионах Эстонии и за рубежом.
Возрастные категории:
1. 16-18 лет (с письменного согласия родителей);
2. 19-28 лет;
3. 29-35 лет.
На снимках: претендентка на звание мисс «Чудская красавица» Алёна Круглова.
(Фотограф Юлия Курм)
Внимание! Условия конкурса и рассказ о конкурсантке N1 опубликованы в газете «Peipsirannik/Чудское побережье» N3/2016.
Знакомьтесь: Алёна Круглова, 24 года, Колкья, Тартуский уезд.
Уважаемые читатели! Выразить свои симпатии конкурсантке Юлии Кругловой и проголосовать за неё вы можете по электронной почте редакции peipsiajaleht@gmail.com с пометкой «Отзыв. Участница N1».
Выразить свои симпатии другим конкурсанткам, тем самым проголосовав за них, вы можете по электронной почте редакции peipsiajaleht@gmail.com с пометкой «Отзыв. Участница N…»
Приглашаем к сотрудничеству учреждения культуры Чудского региона, а также заинтересованные в рекламе коммерческие предприятия, салоны красоты, фотографов, фотохудожников, дизайнеров, визажистов.
Заявки на участие в конкурсе и на рекламное сотрудничество присылайте по адресу:
peipsiajaleht@gmail.com
Дополнительная информация:
peipsiajaleht@gmail.com
(+372) 53472127
www.peipsirannik.info