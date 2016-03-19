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    Валентина Языкова: «Любимая работа и призвание». Газета «Чудское побережье» начинает серию статей о современных деятелях культуры Причудья

    Суббота, 19 марта 2016

    Кто знает, как сложилась бы её творческая судьба, если бы не … Муствеэ. Да, родной край, Чудское озеро, маленький любимый городок – это такой мощный магнит, который притягивает к себе романтические натуры. Многим знакомо это ностальгическое чувство, но не многие связали свою жизнь и судьбу с родным городом, с родной деревней. Валентина Языкова с 1989 года служит искусству на своей скромной, но очень нужной людям должности культурного работника, пройдя от воспитателя в детском саду до директора Муствеэского Культурного центра. А ведь всякое было на её пути, и не смотря ни на какие политические неурядицы в местных идеологических кругах, она оставалась и остаётся верной своему призванию, своей работе, людям, которым она несёт радость и свою очаровательную улыбку…

    Читайте в газете «Peipsirannik/Чудское побережье»

    Раздел: Культура, Наша жизнь, Редакция на связи

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