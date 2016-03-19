Кто знает, как сложилась бы её творческая судьба, если бы не … Муствеэ. Да, родной край, Чудское озеро, маленький любимый городок – это такой мощный магнит, который притягивает к себе романтические натуры. Многим знакомо это ностальгическое чувство, но не многие связали свою жизнь и судьбу с родным городом, с родной деревней. Валентина Языкова с 1989 года служит искусству на своей скромной, но очень нужной людям должности культурного работника, пройдя от воспитателя в детском саду до директора Муствеэского Культурного центра. А ведь всякое было на её пути, и не смотря ни на какие политические неурядицы в местных идеологических кругах, она оставалась и остаётся верной своему призванию, своей работе, людям, которым она несёт радость и свою очаровательную улыбку…

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