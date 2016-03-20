Нонна Колпакова: Три «кита» муствеэской жизни

Город Муствеэ, как географическая столица Причудья, во все времена был на высоте. Местная жизнь здесь держится на трёх «китах»: культура, образование и спорт. И это не удивительно: два языка, две культуры, пять церквей — есть чем гордиться. Образование всегда было нашей гордостью. Несколько лет назад обе школы отметили свои юбилеи: эстонская гимназия — 185-летие, а русская гимназия — 165-летие. Сегодня, когда мы переживаем непростые времена государственной реформы образования…

Заметки депутата городского собрания Муствеэ Нонны Колпаковой читайте в газете «Peipsirannik/Чудское побережье» N3/2016

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