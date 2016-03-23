Чудская душа – в стихах и песнях

Раяская библиотека совместно с Раяским Центром досуга и газетой «Peipsirannik/Чудское побережье» отметили Всемирный день поэзии проведением творческой встречи местной общественности с составителем и издателем сборника стихов «Чудская душа» (2007 г.) Фёдором Маспановым и одним из соавторов сборника Антониной Амелькиной. Заведующая Раяской библиотекой Лидия Крехова подчеркнула, что чудская тема в поэзии звучит уже со времён Николая Языкова, написавшего посвященное Чудскому озеру стихотворение «Две картины » в середине 19 века. В наше время многие живущие в Причудье люди любят поэзию и пишут стихи, о чём свидетельствует авторский состав сборника – 60 поэтов, пишущих стихи на эстонском и русском языках. Стихи из сборника «Чудская душа» читали все желающие.

Перед собравшимися с любимыми народными песнями выступил женский ансамбль «Раинька», автор и исполнитель своих песен Фёдор Маспанов, местные поэты и чтецы.

Заведующая Раяским Центром досуга Валентина Языкова сообщила о том, что осенью 2016 года в Рая состоится VII День поэзии Причудья, подготовка к которому уже началась.

О том, как прошло мероприятие, читайте в апрельском выпуске газеты «Peipsiranni/Чудское побережье» (N3/2016)

















