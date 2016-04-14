Редакция газеты «Чудское побережье» представляет очередную участницу конкурса «Чудская красавица».

Знакомьтесь: Алёна Крафт, 22 года, училась в Муствеэской русской гимназии, окончила Тартуский университет, работает в сфере туризма.

Уважаемые читатели! Выразить свои симпатии очередной конкурсантке Алёне Крафт, тем самым проголосовав за неё и её эссе, вы можете по электронной почте редакции peipsiajaleht@gmail.com с пометкой «Отзыв. Участница N2».

Рассказ претендентки на корону мисс «Чудская красавица» Алёны Крафт о себе и о своём отношении к региону Чудского озера, к Причудью-Пейпсимаа читайте в апрельском выпуске газеты «Peipsirannik/Чудское побережье» N4/2016.

Там же вы сможете ознакомиться с условиями нашего конкурса, который будет проходить в два этапа и завершится грандиозным шоу в столице Причудья – городе Муствеэ.

Напоминаем, что в конкурсе могут принимать участие девушки, так или иначе связанные с регионом Чудского озера (родились, учились, работали, отдыхали у друзей, просто не равнодушные к нашей удивительной природе), вне зависимости от места проживания – в Причудье, в других регионах Эстонии или за рубежом.

Первый этап конкурса – отборочный. Присылайте фотографии и краткий рассказ о себе по электронной почте редакции peipsiajaleht@gmail.com

Ваши фотографии (портрет и несколько сюжетных снимков) будут опубликованы в очередном выпуске газеты «Peipsirannik/Чудское побережье», а также на нашем интернет-портале www.peipsirannik.info

Приглашаем к сотрудничеству учреждения культуры Чудского региона, а также заинтересованные в рекламе коммерческие предприятия, салоны красоты, фотографов, фотохудожников, дизайнеров, визажистов из всей Эстонии.

Дополнительная информация:

peipsiajaleht@gmail.com

(+372) 53472127

www.peipsirannik.info