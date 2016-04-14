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    Чудская красавица. Конкурс красоты. На фото и в реальности

    Четверг, 14 апреля 2016

    Редакция газеты «Чудское побережье» представляет очередную участницу конкурса «Чудская красавица».
    Знакомьтесь:     Алёна Крафт, 22 года, училась в Муствеэской русской гимназии, окончила Тартуский университет, работает в сфере туризма.
    Уважаемые читатели! Выразить свои симпатии очередной конкурсантке  Алёне Крафт, тем самым проголосовав за неё и её эссе, вы можете по электронной почте редакции peipsiajaleht@gmail.com с пометкой «Отзыв. Участница N2».
    Рассказ претендентки на корону мисс «Чудская красавица» Алёны Крафт о себе и о своём отношении к региону Чудского озера, к Причудью-Пейпсимаа читайте в апрельском выпуске газеты «Peipsirannik/Чудское побережье» N4/2016.
    Там же вы сможете ознакомиться с условиями нашего конкурса, который будет проходить в два этапа и завершится грандиозным шоу в столице Причудья – городе Муствеэ.
    Напоминаем, что в конкурсе могут принимать участие девушки, так или иначе связанные с регионом Чудского озера (родились, учились, работали, отдыхали у друзей, просто не равнодушные к нашей удивительной природе), вне зависимости от места проживания – в Причудье, в других регионах Эстонии или за рубежом.
    Первый этап конкурса – отборочный. Присылайте фотографии и краткий рассказ о себе     по электронной почте редакции peipsiajaleht@gmail.com
    Ваши фотографии (портрет и несколько сюжетных снимков) будут опубликованы в очередном выпуске газеты «Peipsirannik/Чудское побережье», а также на нашем интернет-портале www.peipsirannik.info
    Приглашаем к сотрудничеству учреждения культуры Чудского региона, а также заинтересованные в рекламе коммерческие предприятия, салоны красоты, фотографов, фотохудожников, дизайнеров, визажистов     из всей Эстонии.

    Дополнительная информация:
    peipsiajaleht@gmail.com
    (+372) 53472127
    www.peipsirannik.info

     

    Раздел: Конкурсы, Культура, Наша жизнь, Редакция на связи

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