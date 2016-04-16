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    C 20 мая 2016 года MTÜ PКАК принимает ходатайства на финансирование проектов

    Суббота, 16 апреля 2016

    Заявки на финансовую поддержку со всеми необходимыми документами можно представить с 20 по 27 мая 2016 года по рабочим дням с 10.00 до 15.00 в бюро MTÜ PКАК по адресу Sõpruse 149, Kasepää vald, Jõgevamaa, 49503. Ходатайства и требующиеся документы, отправленные по почте, должны быть переданы с почтовым штампом не позднее 27 мая 2016 года. По электронной почте ходатайства и необходимые документы должны быть отправлены не позднее 17.00 27 мая 2016 года по э-адресу kersti@pkak.ee
    Проектные ходатайства 2016 года, в соответствии со «Стратегией Чудского рыболовного региона на 2015-2023», принимаются по следующим видам деятельности:…

    Читайте в газете «Peipsirannik/Чудское побережье» 4/2016

    Раздел: Наша жизнь, Окружающая среда, Рыбалка

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