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    Чудская красавица. Конкурс красоты. На фото и в реальности

    Воскресенье, 15 мая 2016

    Редакция газеты «Чудское побережье» представляет очередную участницу конкурса «Чудская красавица».
    Знакомьтесь: Валерия Шевченко, окончила Таллиннский университет, работает в сфере бизнеса.
    «Родилась я в Таллине, но по стечению обстоятельств или волею судеб моя семья переехала жить на родину предков – в деревню Алайыэ, расположенную на живописном берегу северной части Чудского озера. Жалею ли я, что мое детство проходило не в столице, а в маленькой деревушке?..»

    О том, что рассказала о себе наша третья претендентка на звание  мисс «Чудская красавица» Валерия Шевченко, читайте в газете «Peipsirannik/Чудское побережье» N5/2016

    Уважаемые читатели! Выразить свои симпатии Валерии Шевченко и проголосовать за неё вы можете по электронной почте редакции peipsiajaleht@gmail.com с пометкой «Отзыв. Участница N3».
    Ждём заявок на участие в конкурсе. Присылайте фотографии и краткий рассказ о себе по электронной почте редакции     peipsiajaleht@gmail.com
    Информация о других участницах и условиях конкурса — в     газете «Peipsirannik/Чудское побережье» на сайте www.peipsirannik.info

    Для того чтобы познакомиться со всеми участницами конкурса до конца года, удобнее всего подписаться на нашу газету и получать её в свой почтовый ящик!

    Как подписаться на газету?

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    Раздел: Конкурсы, Культура, Наша жизнь

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