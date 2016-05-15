Редакция газеты «Чудское побережье» представляет очередную участницу конкурса «Чудская красавица».

Знакомьтесь: Валерия Шевченко, окончила Таллиннский университет, работает в сфере бизнеса.

«Родилась я в Таллине, но по стечению обстоятельств или волею судеб моя семья переехала жить на родину предков – в деревню Алайыэ, расположенную на живописном берегу северной части Чудского озера. Жалею ли я, что мое детство проходило не в столице, а в маленькой деревушке?..»

О том, что рассказала о себе наша третья претендентка на звание мисс «Чудская красавица» Валерия Шевченко, читайте в газете «Peipsirannik/Чудское побережье» N5/2016

Уважаемые читатели! Выразить свои симпатии Валерии Шевченко и проголосовать за неё вы можете по электронной почте редакции peipsiajaleht@gmail.com с пометкой «Отзыв. Участница N3».

Ждём заявок на участие в конкурсе. Присылайте фотографии и краткий рассказ о себе по электронной почте редакции peipsiajaleht@gmail.com

Информация о других участницах и условиях конкурса — в газете «Peipsirannik/Чудское побережье» на сайте www.peipsirannik.info

Для того чтобы познакомиться со всеми участницами конкурса до конца года, удобнее всего подписаться на нашу газету и получать её в свой почтовый ящик!

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