Конкурс красоты «Чудская красавица»

Знакомьтесь: Юлия Круглова, 18 лет, выпускница Аннелиннаской гимназии г. Тарту. Чемпионка Эстонии по вольной борьбе, мечтает стать медсестрой. Что Юля рассказала о себе – читайте в июньском выпуске газеты «Peipsirannik/Чудское побережье»!

Уважаемые читатели! Выразить свои симпатии очередной конкурсантке — Юлии Кругловой и проголосовать за неё вы можете по электронной почте редакции peipsiajaleht@gmail.com с пометкой «Отзыв. Участница N4».

Ждём заявок на участие в конкурсе. Присылайте фотографии и краткий рассказ о себе по электронной почте редакции peipsiajaleht@gmail.com

Информация о других участницах и условиях конкурса — на сайте газеты «Peipsirannik/Чудское побережье»