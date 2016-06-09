Warning: gethostbyaddr(): Address is not a valid IPv4 or IPv6 address in /home/np50732/domains/peipsirannik.info/public_html/wp-content/plugins/accessqontrol/accessqontrol-functions.php on line 46 Конкурс красоты «Чудская красавица» | Peipsirannik · Чудское побережье
Четверг, 22 декабря 2016  
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    Конкурс красоты «Чудская красавица»

    Четверг, 9 июня 2016

    Знакомьтесь: Юлия Круглова, 18 лет, выпускница Аннелиннаской гимназии г. Тарту. Чемпионка Эстонии по вольной борьбе, мечтает стать медсестрой. Что Юля рассказала о себе – читайте в июньском выпуске газеты «Peipsirannik/Чудское побережье»!
    Уважаемые читатели! Выразить свои симпатии очередной конкурсантке — Юлии Кругловой и проголосовать за неё вы можете по электронной почте редакции peipsiajaleht@gmail.com с пометкой «Отзыв. Участница N4».
    Ждём заявок на участие в конкурсе. Присылайте фотографии и краткий рассказ о себе по электронной почте редакции peipsiajaleht@gmail.com
    Информация о других участницах и условиях конкурса — на сайте газеты «Peipsirannik/Чудское побережье»

     

    Раздел: Конкурсы, Культура, Наша жизнь, Редакция на связи

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