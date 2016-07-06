Конкурс красоты «Чудская красавица»

Знакомьтесь: Анна Андреева - очередная претендентка на звание Мисс «Чудская красавица», Участница N5!

Коренная жительница Причудья. Счастливое детство прошло в Васкнарве и Яама. Что написала Анна о себе – читайте в газете «Peipsirannik/Чудское побережье» N7/2016.

Выразить свои симпатии Анне Андреевой и проголосовать за неё вы можете по электронной почте редакции peipsiajaleht@gmail.com с пометкой «Отзыв. Участница N5».

Заявки на участие в конкурсе, фотографии и краткий рассказ о себе присылайте по электронной почте редакции peipsiajaleht@gmail.com

Информация о других участницах и условиях конкурса — на сайте газеты «Peipsirannik/Чудское побережье» www.peipsirannik.info

Редакция газеты «Чудское побережье» приглашает к участию в конкурсе красоты «Чудская красавица» девушек и женщин, так или иначе связанных с регионом Чудского озера (родились, учились, работали), а теперь живущих в Причудье или в других регионах Эстонии и за рубежом. Условия конкурса смотрите здесь: www.peipsirannik.info

Приглашаем к сотрудничеству учреждения культуры Чудского региона, а также заинтересованные в рекламе коммерческие предприятия, салоны красоты, фотографов, фотохудожников, дизайнеров, визажистов.

Заявки на участие в конкурсе и на рекламное сотрудничество присылайте по адресу:

peipsiajaleht@gmail.com

Дополнительная информация:

peipsiajaleht@gmail.com

(+372) 53472127