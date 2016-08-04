Конкурс красоты «Чудская красавица»

Представляем очередную участницу конкурса «Чудская красавица». Знакомьтесь: Айникки Сеппар, участница конкурса N6, Ей 22 года, родом из Кохтла-Ярве, учится в Вильяндиской Академии культуры. Красивые пейзажи Чудского озера в окрестностях Раннапунгерья связаны с её воспоминаниями о счастливом детстве.

Рассказ Айникки о себе и об отношении к Чудскому озеру читайте в газете «Peipsirannik/Чудское побережье» N8.

Внимание!

Выразить свои симпатии Айникки Сеппар и проголосовать за неё вы можете по электронной почте редакции peipsiajaleht@gmail.com с пометкой «Отзыв. Участница N6».

Заявки на участие в конкурсе, фотографии и краткий рассказ о себе присылайте по электронной почте редакции peipsiajaleht@gmail.com

Информация о других участницах и условиях конкурса — на сайте газеты «Peipsirannik/Чудское побережье» www.peipsirannik.info