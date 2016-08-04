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    Конкурс красоты «Чудская красавица»

    Четверг, 4 августа 2016

    Представляем очередную участницу конкурса «Чудская красавица». Знакомьтесь: Айникки Сеппар, участница конкурса N6, Ей 22 года, родом из Кохтла-Ярве, учится в Вильяндиской Академии культуры. Красивые пейзажи Чудского озера в окрестностях Раннапунгерья связаны с её воспоминаниями о счастливом детстве.
    Рассказ Айникки о себе и об отношении к Чудскому озеру читайте в газете «Peipsirannik/Чудское побережье» N8.

    Внимание!
    Выразить свои симпатии Айникки Сеппар и проголосовать за неё вы можете по электронной почте редакции peipsiajaleht@gmail.com с пометкой «Отзыв. Участница N6».
    Заявки на участие в конкурсе, фотографии и краткий рассказ о себе присылайте по электронной почте редакции peipsiajaleht@gmail.com
    Информация о других участницах и условиях конкурса — на сайте газеты «Peipsirannik/Чудское побережье» www.peipsirannik.info

     


    Раздел: Конкурсы, Культура, Наша жизнь

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