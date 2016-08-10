Осенне-гитарно-букетное или шляпное…

Одной из традиций фестиваля «Музыка листопада» стало то, что главный приз автору-исполнителю вручает (своё же произведение) известный художник из Эстонии или зарубежья. Автором главного приза зрительских симпатий нынешнего, 2016 года будет художник Слава Потиевский (Хемниц, Германия). Наш корреспондент задал ему несколько вопросов о том, как он готовится к фестивалю.

- Слава, Вы приезжаете в Тарту на фестиваль «Музыка листопада» в качестве автора главного приза — приза зрительских симпатий. В Эстонии и, в частности, в Тарту Вы впервые? Что повлияло на решение принять приглашение и выставить Ваши работы в подарок лучшему барду? Что, на Ваш взгляд, особенного в «Музыке листопада» и каковы Ваши «предвкушения»?

- С Эстонией и, вообще с Прибалтикой, нашу семью связывает многое. Перед получением дипломов графиков-дизайнеров в Киеве в 1972 году специально для нас «пробили» в министерстве командировку в Таллиннский художественный институт для знакомства с лучшей шрифтовой школой тогдашнего СССР, которой и являлась кафедра искусства шрифта под руководством профессора Пауля Лухтейна. Уже с тех времён мы влюбились в культуру, «человеческую» архитектуру, смелое авангардное искусство и просто быт этой страны. А наша соученица, вообще, закончила этот институт, вышла замуж за известного эстонского плакатиста, который создал все плакаты для Олимпийских игр, стала преподавателем в этом институте и известным эстонским графиком… А мы с женой с тех пор каждую весну совершали турне по прибалтийским столицам, начиная с ярмарки Казюкаса в Вильнюсе и заканчивая или Таллинном или Питером… В каждом городе живут наши друзья или соученики… Правда, именно в Тарту мы не были – уверен, будет интересно…

- Знаю, что Вы постоянный поклонник жанра авторской песни и бываете на аналогичных слётах в Европе. Чем для Вас так привлекательна эта среда? И есть ли нечто такое, особенное, что связывает Ваше творчество с творчеством бардов?

- С бардовской песней история ещё длиннее. Дело в том, что киевский бард Валерий Сергеев, который написал музыку более чем к ста песням на стихи Димы Кимельфельда, – мой троюродный брат, с которым мы вместе росли и ни одно застолье или сиденье у костра на природе не проходило без его гитары и прекрасных смешных песен. Как сейчас кажется, благодаря которым мы выжили и не замечали советских выкрутасов. Так что участие в международных слётах – это счастливое продолжение детства, встреча с друзьями, живущими на всех континентах, знакомство и дружба с новыми друзьями. В этом возрасте встреча где-то бы ни было уже связана с трудностями, но только не на слёте: здесь сразу полное доверие и совместное наслаждение песнями, которые всегда – откровение автора. И это, наверное, главное…

- Нам интересно Ваше мнение: есть ли будущее у жанра авторской песни и насколько он востребован в современном обществе, в Вашем окружении?

- Я думаю, что никакие электронные новшества или любые изменения в нашей жизни не смогут лишить человечество желания изливать душу в авторской песне…

- Вы много лет живёте в Германии. Изменилась ли Ваша творческая жизнь после переезда туда? Можно ли сравнить написанные картины «до» и «после»?

- Что касается занятий изобразительным творчеством в Германии, то немножко смущает поначалу разница и в подготовке, и в учёбе, и в восприятии произведений: в Германии люди с детства приучаются понимать абстрактные вещи, думать и ценить раскованность. В Киеве – реалистическая школа с вытекающими отсюда результатами, но когда всмотришься получше в работы киевских художников – там масса прекрасных абстрактных работ, которые получают награды в разных странах мира. Так что главное – это сохранение своего стержня, главное – как и в авторской песне – движения своей души, нахождение своего языка, стиля, своих красок…

- Глядя на Ваши работы, понимаешь, что их пишет человек, любящий жизнь, видящий в ней красоту, яркость и свет. Каких качеств, на Ваш взгляд, сегодня не достаёт людям? Не грустите ли по прошлому?

- Что можно сказать о сегодняшних настроениях в моей душе и в душах друзей… Я всю жизнь был заводилой в компаниях, острил и веселил публику, мы жили антисоветскими анекдотами и какой-то не обсуждаемой верой, что этот мрак пройдёт. Естественно, ведь всё человечество развивается – телевизоры, телефоны, компьютеры, вроде не так буянит цензура, а тут вдруг – такие российские новости… Это мешает и сильно разочаровывает. Но уныние – грех, так что на моих работах будут краски и золотая осень…

- Что бы Вы хотели пожелать участникам нынешнего фестиваля «Музыка листопада» и каким, на Ваш взгляд, должен быть тот самый-самый, лучше всех, зрительский избранник и обладатель главного приза от художника Славы Потиевского? Возможно, у картины уже есть название и что-то можно сказать о сюжете?

- Это дело искушённых специалистов – опытных и знающих людей, и это просто трудно в любых конкурсах и песни, и живописи, и плаката. Но, к счастью, в жизни бывает так, что появляется исполнитель, песни которого сразу западают в душу слушателям – новизной, своей очень личной откровенностью, юмором, даже просто внешностью исполнителя… Во всех слётах, в которых я имел счастье быть слушателем и зрителем, проводился конкурс под названием «Поют не поющие», и вот тут определять победителя – самого плохого исполнителя – было немного проще. В обстановке дружбы и любви, в которой и проходят подобные слёты, присуждение премий тоже проходит в общем состоянии радости. Недовольство и, не дай бог, злость, просто не присущи таким душевным встречам. А по поводу восприятия моей картинки будущим награждённым – вот тут сплошное моё переживание. Как говорят художники, мои работы – это не колбаса, которая всем должна нравиться, (хотя, во время наших споров на открытиях выставок, я говорил, что даже колбаса бывает разная); опасность в том, что конкретная работа может не «лечь на душу» получателю… Я, честно говоря, впервые буду участвовать в таком качестве. Ну, думаю, ладно – получим новые ощущения. Просто я привык, что люди в мастерской или на выставке сами выбирают картинку по своему настроению, каким-то душевным движениям. Остаётся мечтать только о том, что, если бы на картинке стояла подпись Моне, например, – то победителю точно бы понравилось. Поэтому я сейчас в раздумьях о сюжете – ну, думаю, что это будет что-то осенне-, гитарно-, букетное или шляпное…

Материал подготовил Фёдор Маспанов

На снимке: автор главного приза зрительских симпатий 2016 года художник Слава Потиевский (Хемниц, Германия).

О художнике С. Потиевском:

В 1972 году окончил Киевский художественно-промышленный техникум,

Киевский институт декоративного искусства и дизайна им. Бойчука.

Член Союза дизайнеров Украины, член Союза фотохудожников Украины.

Занимается живописью и графическим дизайном.

В выставках участвует с 1975 года.

Выставка в галерее «Гимле», Копенгаген;

Выставка в галерее «Вежа», Конин. (Польша);

Выставка в галерее «Акали», Краков;

Выставка «Художники одной кровати», в галерее «Триптих», Киев;

Выставка в посольстве Великобритании в Украине;

Выставка в Pavilion am Falkeplatz, Chemnitz;

Выставка в Galerie Kraftwerk, Chemnitz;

Всемирная выставка плаката (музей плаката — Шомон (Франция) — плакат представлен в каталоге в числе 124 лучших плакатов мира;

Первая украинская выставка эротического искусства. Львов;

Выставка в галерее промышленного союза Эльзаса-Мюлуз, Франция;

Выставка в галерее Норисбанка-Кемниц, Германия.

Работы находятся в Музее плаката (г. Шомон, Франция) и в частных коллекциях во многих странах мира.

Славой Потиевским создано более 150 фирменных логотипов, среди которых: логотип канала «Ютар», логотип авиакомпании «Аэросвит», логотип Союза композиторов Украины, логотип Ассоциации психиатров Украины, логотип музея искусств им. Богдана и Варвары Ханенко (быв. музей западного и восточного искусства) и т. д. Создано около 200 плакатов. В 1998 году Украинским промышленно-энергетическим концерном издан настенный календарь живописных работ Славы Потиевского. Многие работы находятся в частных коллекциях стран Европы, Америки, в Австралии и в Новой Зеландии.