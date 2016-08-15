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    Васкнарве – 600 лет! Фоторепортаж, день первый

    Понедельник, 15 августа 2016

    Два дня деревня Васкнарва (волость Алайыэ) отмечала свой день рождения – 600 лет. Впрочем, об этой дате говорит лишь сохранившийся документальный источник, тогда как на самом деле этому поселению, расположившемуся на берегу реки Наровы, значительно больше лет. Мнения историков и краеведов расходятся, но все они интересны. Об этом, а также о том, как проходил праздник, вы сможете во всех подробностях прочитать в сентябрьском выпуске газеты «Чудское побережье». А пока – смотрите фоторепортаж нашего корреспондента.

     

    Фото Фёдора Маспанова

    Раздел: Наша жизнь, Фоторепортажи

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