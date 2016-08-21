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    «Музыкальный Олимп» Геннадия Керекеткина

    Воскресенье, 21 августа 2016

    Его любимая профессия — музыкант. Именно так он и называет себя, не смотря на то, что «корочек» о получении музыкального образования у него нет. Музыкантом, певцом его называют и все те, кто знаком с Геннадием Керекеткиным, с его творчеством. География его выступлений — как в составе ансамблей, так и индивидуальных концертов — от Любницы до Алайыэ, от Калласте до Таллинна. На фестивале авторской песни в польском городе Пиш огромный зал, до отказа набитый зрителями, аплодировал стоя, на бис калластескому музыканту Геннадию Керекеткину, исполнявшему песни Владимира Высоцкого.
    Очерк о Геннадии Керекеткине под рубрикой «Современные деятели культуры Причудья» читайте в газете «Peipsirannik/Чудское побережье» N8/2016.

    Раздел: Культура, Наша жизнь, Редакция на связи

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