«Музыкальный Олимп» Геннадия Керекеткина

Его любимая профессия — музыкант. Именно так он и называет себя, не смотря на то, что «корочек» о получении музыкального образования у него нет. Музыкантом, певцом его называют и все те, кто знаком с Геннадием Керекеткиным, с его творчеством. География его выступлений — как в составе ансамблей, так и индивидуальных концертов — от Любницы до Алайыэ, от Калласте до Таллинна. На фестивале авторской песни в польском городе Пиш огромный зал, до отказа набитый зрителями, аплодировал стоя, на бис калластескому музыканту Геннадию Керекеткину, исполнявшему песни Владимира Высоцкого.

Очерк о Геннадии Керекеткине под рубрикой «Современные деятели культуры Причудья» читайте в газете «Peipsirannik/Чудское побережье» N8/2016.