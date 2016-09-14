Конкурс красоты «Чудская красавица»

Знакомьтесь: участница конкурса «Чудская красавица» N7 – Екатерина Борисова, 28 лет, из Муствеэ, живет в Таллинне…

О том, что рассказала о себе очередная претендентка на корону «Мисс Чудская красавица», читайте в газете «Peipsirannik/Чудское побережье» N9/2106

Уважаемые читатели! Выразить свои симпатии очередной конкурсантке — Екатерине Борисовой – и проголосовать за неё вы можете по электронной почте редакции peipsiajaleht@gmail.com с пометкой «Отзыв. Участница N7».

Редакция газеты «Чудское побережье» приглашает к участию в конкурсе красоты «Чудская красавица» девушек и женщин, так или иначе связанных с регионом Чудского озера (родились, учились, работали), а теперь живущих в Причудье или в других регионах Эстонии и за рубежом.

Условия конкурса

Желающие участвовать в конкурсе присылают в редакцию по электронной почте peipsiajaleht@gmail.com с пометкой «Чудская красавица» свои фотографии: 2-3 фотопортрета и 3-5 сюжетных снимков в формате JPG или JEPG не менее 1 мегабайта, краткие сведения о себе (ФИО, возраст, рост, место проживания), а также рассказ-эссе о себе и отношении к Чудскому озеру, Причудью. Лучшие эссе будут премированы специальными призами. Приветствуются фотоснимки участниц в национальных костюмах или с элементами народных культур Причудья.

Победительницы конкурса получают супер-призы от наших спонсоров, специальные призы.

Возрастные категории:

1 категория – 16-18 лет (с письменного согласия родителей);

2 категория – 19-28 лет;

3 категория — 29-35 лет.

Конкурс проводится в два этапа:

Первый этап

2016-й год – фотоконкурс и отборочный тур участниц конкурса красоты «Чудская красавица». Подведение итогов первого этапа — декабрь 2016 г.

Второй этап

2017-й год – полуфинал и финал конкурса на титул мисс «Чудская красавица» — март 2017 г.

10 участниц фотоконкурса, набравших наибольшее количество отзывов, выходят в полуфинал. 3 финалистки получают звания мисс и вице-мисс «Чудская красавица».

Приглашаем к сотрудничеству учреждения культуры Чудского региона, а также заинтересованные в рекламе коммерческие предприятия, салоны красоты, фотографов, фотохудожников, дизайнеров, визажистов.

Заявки на участие в конкурсе и на рекламное сотрудничество присылайте по адресу:

peipsiajaleht@gmail.com

Дополнительная информация:

peipsiajaleht@gmail.com

(+372) 53472127

www.peipsirannik.info



Foto Julia Kurm