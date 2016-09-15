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    В преддверии Дня народов национальные меньшинства Эстонии представят свою культуру и традиции

    Четверг, 15 сентября 2016

    24 сентября в Эстонии отметят День народов, посвященный признанию проживающих в Эстонии национальных меньшинств. До и после Дня народов множество национально-культурных обществ познакомит жителей и гостей Эстонии со своими традициями, ремеслами и национальной кухней. Темами для обсуждения станут национальное самосознание, народность, национальная культура и возможности ее развития в современном культурном пространстве.
    По словам вице-канцлера Министерства культуры по культурному многообразию Анне-Ли Реймаа, Эстония является родиной более 190 народностей, несущих свое культурное наследие и язык. «Такое многообразие делает нашу культуру более жизнеспособной, способствует развитию общественной жизни и придает импульс экономике. Каждая община и народность свободны сохранять и развивать собственную культуру, уважая традиции и обычаи других национальностей.  Радует обилие культурных обществ и их готовность сотрудничать, а также стремление к взаимной открытости и поддержке», – отметила Реймаа.
    Празднование дня, посвященного проживающим в Эстонии народностям, началось в 2005 году, когда Пауль-Ээрик Руммо, который занимал в то время пост министра по делам народонаселения, провозгласил 24 сентября Днем национальных меньшинств Эстонии. День народов празднуется как дань первому съезду Форума Народов Эстонии 24 сентября 1988 г. В этом году празднование Дня народов пройдет уже в 12-й раз.
    Дню Народов посвящен целый ряд мероприятий по всей Эстонии:
    17 сентября в Пярнуском концертном зале состоится Форум эстонского еврейства «Яхад 10»
    23 сентября в Нарве пройдет III Культурный форум «От традиций – к инновациям».  На форуме обсудят вопросы национальной культуры и возможностей ее развития при формировании новых ценностей в современном культурном пространстве.
    22 сентября в Таллинне состоится Круглый стол народностей Эстонии и пройдет обсуждение темы «Самосознание, народность, эмиграция – как остаться собой и общаться с другими».
    24 и 25 сентября на Ратушной площади в Таллинне пройдет Этноярмарка Объединения народов Эстонии и концерт, а в Доме учителя – ярмарка национальных культур, на которой воскресные школы национальных меньшинств представят свои ремесла, искусство, национальную кухню и музыку, также будут открыты мастер-классы.
    25 сентября в Концертном зале Йыхви пройдет «Творческий котел национальных культур», посвященный Году морской культуры и состоится конференция «Год морской культуры – сохранение имеющейся и формирование новой морской культуры», будет открыт ряд выставок и экспозиций.
    Подробно ознакомиться со всеми мероприятиями можно на сайте Дня народов.

    Пресс-релиз Министерства культуры
    15. сентября 2016 г.

    www.kultuuriministeerium.ee |

    Suur-Karja 23, 15076 Tallinn

    Раздел: Культура, Наша жизнь, Сотрудничество

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