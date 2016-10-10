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    МУЗЫКА ЛИСТОПАДА 2016. ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. Фоторепортаж Фёдора Маспанова

    Понедельник, 10 октября 2016

    В Тарту и в Таллинне прошли концерты и встречи в рамках ежегодного Международного фестиваля авторской песни «Музыка листопада». Участие в фестивальных днях приняли авторы и исполнители, поэты, музыканты, художники из Эстонии, России, Германии, Израиля, Америки, Финляндии, Латвии, Швеции, Армении. Среди выступающих были известные и начинающие поэты, музыканты. Однако главный критерий Тартуского фестиваля был соблюдён организаторами безупречно: все участники были безусловно талантливы и донесли до публики невероятный заряд позитивных эмоций и радости встреч.
    Приз зрительских симпатий 2016 года был вручён семейному дуэту из Самары Ирине и Андрею Колесниковым. Интервью с обладателями главного приза нынешнего фестиваля читайте в ближайшем выпуске газеты «Peipsirannik/Чудское побережье».
    День первый.
    Фоторепортаж Фёдора Маспанова

    Раздел: Культура, Наша жизнь, Фоторепортажи

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