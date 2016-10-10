В Тарту и в Таллинне прошли концерты и встречи в рамках ежегодного Международного фестиваля авторской песни «Музыка листопада». Участие в фестивальных днях приняли авторы и исполнители, поэты, музыканты, художники из Эстонии, России, Германии, Израиля, Америки, Финляндии, Латвии, Швеции, Армении. Среди выступающих были известные и начинающие поэты, музыканты. Однако главный критерий Тартуского фестиваля был соблюдён организаторами безупречно: все участники были безусловно талантливы и донесли до публики невероятный заряд позитивных эмоций и радости встреч.

Приз зрительских симпатий 2016 года был вручён семейному дуэту из Самары Ирине и Андрею Колесниковым. Интервью с обладателями главного приза нынешнего фестиваля читайте в ближайшем выпуске газеты «Peipsirannik/Чудское побережье».

День ВТОРОЙ. 9.10.

Фоторепортаж Фёдора Маспанова

