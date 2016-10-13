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    БЕСПЛАТНЫЙ ТРЕНИНГ «Использование ID-карты»

    Четверг, 13 октября 2016

    С 14 по 21 октября в ТАРТУ проходит XIX Неделя взрослого учащегося, в рамках которой Учебный центр Reiting приглашает на БЕСПЛАТНЫЙ ТРЕНИНГ «Использование ID-карты»
    - Сфера применения ID-карты
    - Что нужно для использования ID-карты
    - Коды и сертификаты
    - Программа поддержки ID-карты
    - Дигитальная подпись

    Время проведения: 18.10.2016, 16:00-17:30
    Место: Учебный центр Reiting (Kastani 39, Tartu)

    Для обучение необходимо иметь с собой ID-карту и
    Пин-коды (Пин 1 и Пин 2 выданные с ID-картой). При потере пин-кодов необходимо получить новые в Департаменте полиции и погранохраны или в банковской конторе.

    На обучение необходимо ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ!
    Информация и регистрация: Светлана Георге svetlana.george@reiting.ee, (+372) 5248525

    Раздел: Наша жизнь, Окружающая среда, Сотрудничество

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