С 14 по 21 октября в ТАРТУ проходит XIX Неделя взрослого учащегося, в рамках которой Учебный центр Reiting приглашает на БЕСПЛАТНЫЙ ТРЕНИНГ «Использование ID-карты»

- Сфера применения ID-карты

- Что нужно для использования ID-карты

- Коды и сертификаты

- Программа поддержки ID-карты

- Дигитальная подпись

Время проведения: 18.10.2016, 16:00-17:30

Место: Учебный центр Reiting (Kastani 39, Tartu) Для обучение необходимо иметь с собой ID-карту и

Пин-коды (Пин 1 и Пин 2 выданные с ID-картой). При потере пин-кодов необходимо получить новые в Департаменте полиции и погранохраны или в банковской конторе. На обучение необходимо ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ!

Информация и регистрация: Светлана Георге svetlana.george@reiting.ee, (+372) 5248525