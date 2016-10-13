С 14 по 21 октября в ТАРТУ проходит XIX Неделя взрослого учащегося, в рамках которой Учебный центр Reiting приглашает на БЕСПЛАТНЫЙ ТРЕНИНГ «Использование ID-карты»
- Сфера применения ID-карты
- Что нужно для использования ID-карты
- Коды и сертификаты
- Программа поддержки ID-карты
- Дигитальная подпись
Время проведения: 18.10.2016, 16:00-17:30
Место: Учебный центр Reiting (Kastani 39, Tartu)
Для обучение необходимо иметь с собой ID-карту и
Пин-коды (Пин 1 и Пин 2 выданные с ID-картой). При потере пин-кодов необходимо получить новые в Департаменте полиции и погранохраны или в банковской конторе.
На обучение необходимо ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ!
Информация и регистрация: Светлана Георге svetlana.george@reiting.ee, (+372) 5248525