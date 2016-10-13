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    Конкурс красоты «Чудская красавица». Участница N8 – Злата Холлат

    Четверг, 13 октября 2016

    Знакомьтесь: участница конкурса «Чудская красавица» N8ЗЛАТА ХОЛЛАТ, г. Муствеэ.
    О том, что рассказала о себе очередная претендентка на корону «Мисс Чудская красавица», читайте в газете     «Peipsirannik/Чудское побережье» N10/2016
    Уважаемые читатели! Выразить свои симпатии очередной конкурсантке — Злате Холлат – и проголосовать за неё вы можете по электронной почте редакции peipsiajaleht@gmail.com с пометкой «Отзыв. Участница N8».
    Редакция газеты «Чудское побережье» приглашает к участию в конкурсе красоты «Чудская красавица» девушек и женщин, так или иначе связанных с регионом Чудского озера (родились, учились, работали), а теперь живущих в Причудье или в других регионах Эстонии и за рубежом.
    Условия конкурса
    Желающие участвовать в конкурсе присылают в редакцию по электронной почте peipsiajaleht@gmail.com с пометкой «Чудская красавица» свои фотографии: 2-3 фотопортрета и 3-5 сюжетных снимков в формате JPG или JEPG не менее 1 мегабайта, краткие сведения о себе (ФИО, возраст, рост, место проживания), а также рассказ-эссе о себе и отношении к Чудскому озеру, Причудью. Лучшие эссе будут премированы специальными призами. Приветствуются фотоснимки участниц в национальных костюмах или с элементами народных культур Причудья.
    Победительницы конкурса получают супер-призы от наших спонсоров, специальные призы.

    Дополнительная информация:
    peipsiajaleht@gmail.com
    (+372) 53472127
    www.peipsirannik.info

    Раздел: Конкурсы, Культура, Наша жизнь, Редакция на связи

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