Вышел в свет октябрьский номер газеты «Peipsirannik/Чудское побережье». Читайте интервью редактора Фёдора Маспанова с обладателями главного приза фестиваля «Музыка листопада-2016″- приза зрительских симпатий Ириной и Андреем Колесниковыми, которое он взял сразу после вручения наград избранникам тартуской публики. И вот что они сказали.

Ирина: «Я лично просто счастлива. Это неожиданность. Мы очень любим этот фестиваль, на который приехали уже в 4-й раз. Раньше мы приезжали, как гости фестиваля и в других составах, а теперь вот были участниками, выступили вместе с мужем и … слёзы радости и счастья! Получить главный приз на этом фестивале очень приятно, потому что это наш любимый фестиваль».

Андрей: «Это самый красивый фестиваль из всех, которые мы знаем, он словно обозначен словом «эстетика». Тут всё красиво — зал, картины, люди, и стать победителем особенно почётно. Своим семейным дуэтом мы выступали первый раз. Раньше пели врозь, чтобы не было «перебора» в семейных отношениях. Мы и живём вместе, и поём теперь вместе. Как, говорится, пазлы сложились».

Ирина: «Я думаю, что это звёзды так сложились. Это было предрешено, и мы с Андреем шли навстречу друг другу. Мы не только поём вместе, но и живём, у нас очень дружная семья. А совместные песни – как продолжение наших хороших и добрых отношений в семье. Есть у нас «полочка для чуда и ларчик для любви», как поётся в одной из наших песен. Андрей пишет и музыку, и стихи, а поём вместе».

Андрей: «Песен у нас много, Муза хорошо работает, вдохновляет (смотрит на Ирину — Ф.М.). По жизни мы оба медики, занимаемся бизнесом, а концертная деятельность — это наше любимое хобби. Предстоящие полгода расписаны на концерты — в Тюмени, в Америке, в Таллинне (в декабре 2016 г. – Ф.М.)».

Ирина: «Людмиле Месропян и её семье хотелось бы пожелать cил, стойкости, терпения и любви зрительской, любви города. Потому что такого фестиваля больше нет ни в России, ни в мире. Каждый год мы видим эволюцию фестиваля, и он становится грандиознее с точки зрения не количества народа, а содержания. Новые идеи, разноплановые гости. Каждый фестиваль всё лучше и лучше».

Андрей: «Главное богатство фестиваля, кроме его эстетики, это публика, очень доброжелательная публика. Мы стоим на сцене и видим лица, очень приятные, радостные. Внимательно слушающие люди – такая тишина в зале! Идёт диалог со зрителем, и когда видишь, что этот диалог получается, то это счастье. Кажется порой, что фестиваль достиг потолка, но нет, все выше и выше. Мы счастливы, что познакомились с семьей Месропян: дружные талантливые люди, и у них получается объединить столько креативных людей! Мы желаем фестивалю оставаться одним из главных творческих событий города Тарту, Эстонии. Благодаря и фестивалю, Тарту становится еще более известным и популярным на мировом уровне. Мы счастливы, что благодаря этому фестивалю, открыли для себя этот замечательный город. Спасибо за приз, спасибо за подарки. До скорой встречи, Тарту!».

Концерты и творческие встречи в рамках ежегодного Международного фестиваля авторской песни «Музыка листопада» прошли в Тарту и в Таллинне. Участие в фестивальных днях приняли авторы и исполнители, поэты, музыканты, художники из Эстонии, России, Германии, Израиля, Америки, Финляндии, Латвии, Швеции, Армении. Приз зрительских симпатий 2016 года был вручён семейному дуэту из Самары (Россия) Ирине и Андрею Колесниковым.

Фёдор Маспанов

На снимках: Ирина и Андрей Колесниковы — обладатели Приза зрительских симпатий фестиваля «Музыка листопада» 2016 года.

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