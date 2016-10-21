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    Подписка на газету «Чудское побережье» 2017-й год. Быстро и недорого!

    Пятница, 21 октября 2016

    Уважаемые читатели! Дорогие друзья! Все, кому небезразлично, как идет жизнь в Чудском регионе – в Причудье, могут быстро и недорого, не отходя от своего компьютера, оформить подписку на наше издание. Сделать это проще всего и удобнее  на странице Почты Эстонии  www.omniva.ee или непосредственно в любом почтовом отделении Эстонии.
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    Доп. инфо:
    www.peipsirannik.info
    peipsiajaleht@gmail.com
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    Раздел: Важно, Культура, Наша жизнь, Редакция на связи

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