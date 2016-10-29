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    Газете «Peipsirannik/Чудское побережье» – 14 лет!

    Суббота, 29 октября 2016

    В октябре 2003 года вышел в свет первый номер региональной газеты Причудья «Peipsirannik/Чудское побережье». 14 лет один раз в месяц вы, уважаемые читатели, регулярно на русском и эстонском языках читаете новости из Причудья, узнаёте о событиях, настоящих и прошлых, знакомитесь с историей родного края и с замечательными людьми, живущими на берегах Чудского озера.
    14 лет – это серьёзный срок испытания на прочность как издания, так и редакционного коллектива. Чудская газета информирует о жизни региона не только причудцев от Мехикоорма до Васкнарвы, но и жителей всей Эстонии. Новостей от нас ждут и выходцы из Причудья, покинувшие свою родину, но находящиеся в духовной связи с ней, – в Америке, Германии, Финляндии, России.
    Региональная газета Причудья «Peipsirannik/Чудское побережье» стала популярной и авторитетной по журналистским меркам региональным изданием, во многом благодаря тому, что авторами практически всех материалов являются сами читатели, заинтересованные в улучшении жизни региона, в развитии края, в сохранении культуры и традиций. Скромная задача издания и миссия редактора – просветительство, отражение современной жизни Причудья, а также его исторического и культурного наследия.
    Все эти годы мы действительно были вместе, и это принесло свои результаты. Сегодня к региону привлечено внимание государственных структур, на развитие Причудья работают несколько европейских программ, финансируемых различными министерствами и Евросоюзом. В ряде проектов активное участие принимает и наше издание. Приятно осознавать, что в реальное развитие региона за минувшие годы внесена и наша скромная лепта.
    Мы поздравляем с нашим общим юбилеем и благодарим всех, кто все эти годы был вместе с нами, — наших авторов, читателей, подписчиков, рекламодателей и партнёров.
    Надеемся, что наши совместные усилия, проверенные временем, и впредь будут приносить пользу обществу, способствовать развитию уникального во всех отношениях региона — Причудья!

    Фёдор Маспанов,
    редактор газеты
    «Peipsirannik/Чудское побережье»
    www.peipsirannik.info

    Телеграммы в номер:

    Газете «Peipsirannik/Чудское побережье», как и Обществу «Причудье», 14 лет! 144 лет мы идём друг с другом, делаем общее важное дело — сохраняем и развиваем культуру родного края, своего Причудья. Важно, что газета выжила в трудные времена и в своей деятельности набрала силу, стала своей не только для причудцев, но и находит читателя по всей Эстонии.
    Общество «Причудье» поздравляет редактора и саму газету с юбилеем и желает долгих лет и процветания.

    Федор,

    поздравляю с очередной годовщиной газеты!

    Успехов, радостей и конечно счастливых лет!

    Зинаида Пальк,
    Таллинн
    председатель Общества культуры «Причудье»

    Лохусууское Общество русской культуры Логовесть» поздравляет газету «Чудское побережье» и её читателей с днем рождения! Желаем вам творческих успехов, удачи, много подписчиков и всего, всего хорошего.

    Наталья Туманова,
    Лохусуу

    От имени футболистов команды «Полония» и всех участников ежегодного турнира на кубок Причудья по футболу поздравляем «Peipsirannik/Чудское побережье» – для нас родную и очень интересную газету! Желаем вам успехов в творчестве на долгие года!
    Оссип Скульчус,
    Муствеэ-Таллинн

    Дорогие друзья!
    Благодарим за отзывы и пожелания. Ваши поздравления, которые вы присылаете на адрес редакции peipsiajaleht@gmail.com будут опубликованы в следующих номерах нашего печатного издания, а также на интернет-странице www.peipsirannik.info
    Редакция

    Фоторепортаж 14 лет вместе!


     

    Раздел: Наша жизнь, Редакция на связи, Фоторепортажи

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