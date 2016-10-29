Газете «Peipsirannik/Чудское побережье» – 14 лет!

В октябре 2003 года вышел в свет первый номер региональной газеты Причудья «Peipsirannik/Чудское побережье». 14 лет один раз в месяц вы, уважаемые читатели, регулярно на русском и эстонском языках читаете новости из Причудья, узнаёте о событиях, настоящих и прошлых, знакомитесь с историей родного края и с замечательными людьми, живущими на берегах Чудского озера.

14 лет – это серьёзный срок испытания на прочность как издания, так и редакционного коллектива. Чудская газета информирует о жизни региона не только причудцев от Мехикоорма до Васкнарвы, но и жителей всей Эстонии. Новостей от нас ждут и выходцы из Причудья, покинувшие свою родину, но находящиеся в духовной связи с ней, – в Америке, Германии, Финляндии, России.

Региональная газета Причудья «Peipsirannik/Чудское побережье» стала популярной и авторитетной по журналистским меркам региональным изданием, во многом благодаря тому, что авторами практически всех материалов являются сами читатели, заинтересованные в улучшении жизни региона, в развитии края, в сохранении культуры и традиций. Скромная задача издания и миссия редактора – просветительство, отражение современной жизни Причудья, а также его исторического и культурного наследия.

Все эти годы мы действительно были вместе, и это принесло свои результаты. Сегодня к региону привлечено внимание государственных структур, на развитие Причудья работают несколько европейских программ, финансируемых различными министерствами и Евросоюзом. В ряде проектов активное участие принимает и наше издание. Приятно осознавать, что в реальное развитие региона за минувшие годы внесена и наша скромная лепта.

Мы поздравляем с нашим общим юбилеем и благодарим всех, кто все эти годы был вместе с нами, — наших авторов, читателей, подписчиков, рекламодателей и партнёров.

Надеемся, что наши совместные усилия, проверенные временем, и впредь будут приносить пользу обществу, способствовать развитию уникального во всех отношениях региона — Причудья!

Фёдор Маспанов,

редактор газеты

«Peipsirannik/Чудское побережье»

www.peipsirannik.info

Телеграммы в номер:



Газете «Peipsirannik/Чудское побережье», как и Обществу «Причудье», 14 лет! 144 лет мы идём друг с другом, делаем общее важное дело — сохраняем и развиваем культуру родного края, своего Причудья. Важно, что газета выжила в трудные времена и в своей деятельности набрала силу, стала своей не только для причудцев, но и находит читателя по всей Эстонии.

Общество «Причудье» поздравляет редактора и саму газету с юбилеем и желает долгих лет и процветания.

Федор,

поздравляю с очередной годовщиной газеты!

Успехов, радостей и конечно счастливых лет!

Зинаида Пальк,

Таллинн

председатель Общества культуры «Причудье»

Лохусууское Общество русской культуры Логовесть» поздравляет газету «Чудское побережье» и её читателей с днем рождения! Желаем вам творческих успехов, удачи, много подписчиков и всего, всего хорошего.

Наталья Туманова,

Лохусуу

От имени футболистов команды «Полония» и всех участников ежегодного турнира на кубок Причудья по футболу поздравляем «Peipsirannik/Чудское побережье» – для нас родную и очень интересную газету! Желаем вам успехов в творчестве на долгие года!

Оссип Скульчус,

Муствеэ-Таллинн

Дорогие друзья!

Благодарим за отзывы и пожелания. Ваши поздравления, которые вы присылаете на адрес редакции peipsiajaleht@gmail.com будут опубликованы в следующих номерах нашего печатного издания, а также на интернет-странице www.peipsirannik.info

Редакция

Фоторепортаж 14 лет вместе!



