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    Мэр Муствеэ Макс Каур: «Нам важно мнение народа!»

    Среда, 2 ноября 2016

    Государственная административная реформа выходит на финишную прямую и большая часть работы по переговорам с соседними волостями по объединению проведена. Теперь пришло время спросить Ваше мнения по поводу будущего нашего города и определенной части Причудья. Все жители города смогут ознакомиться с договором об объединении, c соседними волостями, на саите города или в канцелярии мэрии города, а также все горожане получат по почте информационную газету по объединению. 20 и 21 ноября 2016 года в Культурном центре Муствеэ с 10.00 по 18.00 пройдет всенародный опрос горожан, на котором нужно будет ответить на два вопроса: согласны ли вы с объединением и по поводу названия новой волости?
    В конце 2016 года войдет в силу договор о создании нового большого самоуправления, куда войдут Муствеэ, Авинурме, Сааре, Лохусуу, Касепяэ и некоторые населённые пункты из Торма, в одно большое самоуправление, почти 6000 – м населением, с центром в городе Муствеэ.
    15 октября 2017 году – исторический момент, когда жители Муствеэ, Авинурме, Сааре, Лохусуу, Касепяэ и части Торма на муниципальных выборах избирают 21 депутата в новое волостное собрание.
    Искренне верю, что мы все вместе в состоянии построить сильное и процветающее самоуправление, где будет мир и согласие, трудолюбие и деловой настрой на решение всех задач!

    Макс Каур,
    мэр г. Муствеэ

    Раздел: Наша жизнь, Окружающая среда, Редакция на связи, Сотрудничество

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