Приглашаем на VII День поэзии Причудья

Дорогие друзья! Уважаемые и любимые поэты!

В первом издании сборника стихов «ЧУДСКАЯ ДУША», изданном в 2007 году, нам удалось собрать 60 (!) участников из разных уголков Эстонии и России.

Чудское озеро не может не вдохновлять поэта, художника, музыканта! И в своей любви мы признаёмся ему в своих творениях и СТИХОтворениях.

19 ноября 2016 – наша очередная встреча.

Всех желающих приглашаем в Раяский Досуговый центр.

Начало в 12.00.

Просьба ко всем поэтам, желающим прочитать свои стихи,

предварительно заявить об этом по эл. почте peipsiajaleht@gmail.com или по тел (+372) 53472127

Свои стихи для второго издания сборника «Чудская душа» (на конкурсной основе) присылайте также по адресу

peipsiajaleht@gmail.com

До встречи на Чудских просторах!

Фёдор Маспанов,

автор и координатор проекта «День поэзии Причудья»

peipsiajaleht@gmail.com