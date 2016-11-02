Дорогие друзья! Уважаемые и любимые поэты!
В первом издании сборника стихов «ЧУДСКАЯ ДУША», изданном в 2007 году, нам удалось собрать 60 (!) участников из разных уголков Эстонии и России.
Чудское озеро не может не вдохновлять поэта, художника, музыканта! И в своей любви мы признаёмся ему в своих творениях и СТИХОтворениях.
19 ноября 2016 – наша очередная встреча.
Всех желающих приглашаем в Раяский Досуговый центр.
Начало в 12.00.
Просьба ко всем поэтам, желающим прочитать свои стихи,
предварительно заявить об этом по эл. почте peipsiajaleht@gmail.com или по тел (+372) 53472127
Свои стихи для второго издания сборника «Чудская душа» (на конкурсной основе) присылайте также по адресу
peipsiajaleht@gmail.com
До встречи на Чудских просторах!
Фёдор Маспанов,
автор и координатор проекта «День поэзии Причудья»
peipsiajaleht@gmail.com
Приглашаем на VII День поэзии Причудья
Дорогие друзья! Уважаемые и любимые поэты!