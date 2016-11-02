Четверг, 22 декабря 2016  
  • Регистрация
    • Войти

    Приглашаем на VII День поэзии Причудья

    Среда, 2 ноября 2016

    Дорогие друзья! Уважаемые и любимые поэты!
    В первом издании сборника стихов «ЧУДСКАЯ ДУША», изданном в 2007 году, нам удалось собрать 60 (!) участников из разных уголков Эстонии и России.
    Чудское озеро не может не вдохновлять поэта, художника, музыканта! И в своей любви мы признаёмся ему в своих творениях и СТИХОтворениях.
    19 ноября 2016 – наша очередная встреча.
    Всех желающих приглашаем в Раяский Досуговый центр.
    Начало в 12.00.
    Просьба ко всем поэтам, желающим прочитать свои стихи,
    предварительно заявить об этом по эл. почте peipsiajaleht@gmail.com или по тел (+372) 53472127
    Свои стихи для второго издания сборника «Чудская душа» (на конкурсной основе) присылайте также по адресу
    peipsiajaleht@gmail.com
    До встречи на Чудских просторах!
    Фёдор Маспанов,
    автор и координатор проекта «День поэзии Причудья»
    peipsiajaleht@gmail.com

    Раздел: Афиша, Культура, Наша жизнь

    Добавить комментарий

    Вы должны быть зарегистрированы , чтобы оставлять комментарии.

    На ту же тему

    Программа VII Дня поэзии Причудья (19.11.2016 г., Досуговый центр Рая)
    Программа VII Дня поэзии Причудья (19.11.2016 г., Досуговый центр Рая)
    День ряпушки в Алайыэ!
    День ряпушки в Алайыэ!
    Рождество в Причудье
    Рождество в Причудье
    Eriline Jõulukink
    Eriline Jõulukink

    Иванна. Гадание

    Решаю проблемы семьи, брака

    привороты, остуда.

    Улучшаю рост материального

    благосостояния.

    Избавляю от алкогольной

    зависимости.

    Снимаю порчу.

    Ставлю защиту.

    Тел. 55 95 14 59

     

    Объявления

    РЫБАЛКА
    НА ЧУДСКОМ
    ОЗЕРЕ
    (Эстония)

    Рыбалка как лучший
    вид отдыха для всей семьи,
    в любое время года:
    лодки, баня, коптильня, гриль,
    удобный ночлег.

    Заявки принимаем по
    электронной почте
    peipus@rambler.ru
    или по телефону

    (+372) 5347 2127


     

     

    Метки

    PKAK Алайыэ Варнья Виктор Нукка Георг Отс Иванов день Ильвес Казепя Калласте Колкья Красногорочка Лебёдушки Литва Логовесть Лохусуу Меэкси Муствеэ Нарва Пийрисаар Псков Россия Рюйтель Сааремаа Силламяэ Супрядки Таллинн Тарту авторская песня евро колонка редактора лагерь музей новый год подписка порт поэзия проекты регата семинар староверы фестиваль фотоконкурс храм юбилей юридическая консультация