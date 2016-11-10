Четверг, 22 декабря 2016  
  • Регистрация
    • Войти

    Программа VII Дня поэзии Причудья (19.11.2016 г., Досуговый центр Рая)

    Четверг, 10 ноября 2016

    Представляем Программу VII Дня поэзии Причудья, который состоится 19 ноября 2016 года в Раяском Досуговом центре (волость Казепяэ, Йыгеваский уезд).
    11.00-12.00
    - Просмотр выставки народного творчества Причудья, работы Н. Тумановой.
    - Распродажа книг, изданных причудскими поэтами и гостями Причудья.
    - Регистрация поэтов и представителей поэтических клубов.
    - Угощение (чай, кофе).
    12.00 -15.00
    - Открытие VII Дня поэзии Причудья.
    - Слайд-фильм (поэты Причудья) .
    - Приветственные слова
    - Звучат стихи из сборника «Чудская душа» в исполнении авторов
    (Ольга Керекеткина, Антонина Амелькина и другие).
    - Слово – гостям, поэтам.
    - Представление фестиваля авторской песни «Музыка листопада»
    (Л. Месропян, Ф. Маспанов).
    15.00-15.30
    - Обеденная пауза
    15.30 17.00
    - Презентация новых сборников стихов Нины Орловой
    («Есть только миг…», «Спасибо, жизнь, тебе»).
    - Звучат стихи причудских авторов.
    17.00
    - Информация о втором издании сборника стихов «Чудская душа».
    - Заключительное слово.

    Регистрация и доп. инф:
    тел. 5347 2127
    peipsiajaleht@gmail.com

    Раздел: Афиша, Культура, Наша жизнь

    Добавить комментарий

    Вы должны быть зарегистрированы , чтобы оставлять комментарии.

    На ту же тему

    Приглашаем на VII День поэзии Причудья
    Приглашаем на VII День поэзии Причудья
    День ряпушки в Алайыэ!
    День ряпушки в Алайыэ!
    Рождество в Причудье
    Рождество в Причудье
    Eriline Jõulukink
    Eriline Jõulukink

    Иванна. Гадание

    Решаю проблемы семьи, брака

    привороты, остуда.

    Улучшаю рост материального

    благосостояния.

    Избавляю от алкогольной

    зависимости.

    Снимаю порчу.

    Ставлю защиту.

    Тел. 55 95 14 59

     

    Объявления

    РЫБАЛКА
    НА ЧУДСКОМ
    ОЗЕРЕ
    (Эстония)

    Рыбалка как лучший
    вид отдыха для всей семьи,
    в любое время года:
    лодки, баня, коптильня, гриль,
    удобный ночлег.

    Заявки принимаем по
    электронной почте
    peipus@rambler.ru
    или по телефону

    (+372) 5347 2127


     

     

    Метки

    PKAK Алайыэ Варнья Виктор Нукка Георг Отс Иванов день Ильвес Казепя Калласте Колкья Красногорочка Лебёдушки Литва Логовесть Лохусуу Меэкси Муствеэ Нарва Пийрисаар Псков Россия Рюйтель Сааремаа Силламяэ Супрядки Таллинн Тарту авторская песня евро колонка редактора лагерь музей новый год подписка порт поэзия проекты регата семинар староверы фестиваль фотоконкурс храм юбилей юридическая консультация