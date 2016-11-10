Представляем Программу VII Дня поэзии Причудья, который состоится 19 ноября 2016 года в Раяском Досуговом центре (волость Казепяэ, Йыгеваский уезд).

11.00-12.00

- Просмотр выставки народного творчества Причудья, работы Н. Тумановой.

- Распродажа книг, изданных причудскими поэтами и гостями Причудья.

- Регистрация поэтов и представителей поэтических клубов.

- Угощение (чай, кофе).

12.00 -15.00

- Открытие VII Дня поэзии Причудья.

- Слайд-фильм (поэты Причудья) .

- Приветственные слова

- Звучат стихи из сборника «Чудская душа» в исполнении авторов

(Ольга Керекеткина, Антонина Амелькина и другие).

- Слово – гостям, поэтам.

- Представление фестиваля авторской песни «Музыка листопада»

(Л. Месропян, Ф. Маспанов).

15.00-15.30

- Обеденная пауза

15.30 17.00

- Презентация новых сборников стихов Нины Орловой

(«Есть только миг…», «Спасибо, жизнь, тебе»).

- Звучат стихи причудских авторов.

17.00

- Информация о втором издании сборника стихов «Чудская душа».

- Заключительное слово.

Регистрация и доп. инф:

тел. 5347 2127

peipsiajaleht@gmail.com