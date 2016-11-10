Представляем Программу VII Дня поэзии Причудья, который состоится 19 ноября 2016 года в Раяском Досуговом центре (волость Казепяэ, Йыгеваский уезд).
11.00-12.00
- Просмотр выставки народного творчества Причудья, работы Н. Тумановой.
- Распродажа книг, изданных причудскими поэтами и гостями Причудья.
- Регистрация поэтов и представителей поэтических клубов.
- Угощение (чай, кофе).
12.00 -15.00
- Открытие VII Дня поэзии Причудья.
- Слайд-фильм (поэты Причудья) .
- Приветственные слова
- Звучат стихи из сборника «Чудская душа» в исполнении авторов
(Ольга Керекеткина, Антонина Амелькина и другие).
- Слово – гостям, поэтам.
- Представление фестиваля авторской песни «Музыка листопада»
(Л. Месропян, Ф. Маспанов).
15.00-15.30
- Обеденная пауза
15.30 17.00
- Презентация новых сборников стихов Нины Орловой
(«Есть только миг…», «Спасибо, жизнь, тебе»).
- Звучат стихи причудских авторов.
17.00
- Информация о втором издании сборника стихов «Чудская душа».
- Заключительное слово.
Регистрация и доп. инф:
тел. 5347 2127
peipsiajaleht@gmail.com