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    Стихи звучали в центре Рая. Состоялся VII День поэзии Причудья

    Воскресенье, 20 ноября 2016

    19 ноября 2016 года в Раяском центре досуга состоялся очередной, VII День поэзии Причудья, на котором собрались поэты и любители поэзии из разных регионов Эстонии и России. Было представлено творчество  причудских поэтов из Калласте, Муствеэ. Таллинна, Выру, Тарту, а также представителей литературных объединений и поэтических клубов четырёх граничащих с Чудским озером уездов: Объединение литераторов Эстонии «Русское слово», Литературное объединение А. Гана (Нарва-Йыэсуу), поэтический клуб «EOS» (Раквере), литературное общество «Вдохновение» (г. Печоры, Россия), «Литературная гостиная» (Ивангород, Россия), Международный фестиваль «Музыка листопада» (Тарту), клуб любителей авторской песни «Лада» (Тарту).
    Поэтический фестиваль был организован недоходным объединением Общество русской культуры Причудья (MTÜ Peipsi vene kultuuriselts) при информационной поддержке редакции газеты «Peipsirannik/Чудское побережье».

    Финансирование проекта:
    Jõgeva maakonna Kultuurkapital
    Kasepää vallavalitsus

    Организаторы поэтического фестиваля благодарят всех принимавших участие поэтов, гостей и зрителей за радость общения, позитивный настрой и замечательные стихи о Чудском озере, о любви, о жизни.
    Особая благодарность – коллективу Досугового центра Рая и его руководителю Валентине Языковой, автору и руководителю фестиваля  »Музыка листопада»  Людмиле Месропян, ансамблю «Раинька» и его руководителю Валентине Рохиоя, председателю Общества русской культуры «Логовесть» Наталье Тумановой, Диане Кононовой, Александре Чуркиной.
    До новых встреч!

    Фоторепортаж
    Фото Ирины Заславской и редакции газеты «Чудское побережье»

    Раздел: Культура, Наша жизнь, Редакция на связи, Фоторепортажи

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