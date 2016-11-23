Знакомьтесь: участница конкурса «Чудская красавица» N9 – ЕКАТЕРИНА ПОЯРКОВА, Ида-Вирумаа, Тойла.

О том, что рассказала о себе самая юная претендентка на корону «Мисс Чудская красавица», читайте в газете «Peipsirannik/Чудское побережье» N11/2016

Уважаемые читатели! Выразить свои симпатии очередной конкурсантке — ЕКАТЕРИНЕ ПОЯРКОВОЙ – и проголосовать за неё вы можете по электронной почте редакции peipsiajaleht@gmail.com с пометкой «Отзыв. Участница N9».

Редакция газеты «Чудское побережье» приглашает к участию в конкурсе красоты «Чудская красавица» девушек и женщин, так или иначе связанных с регионом Чудского озера (родились, учились, работали), а теперь живущих в Причудье или в других регионах Эстонии и за рубежом.

Условия конкурса

Желающие участвовать в конкурсе присылают в редакцию по электронной почте peipsiajaleht@gmail.com с пометкой «Чудская красавица» свои фотографии: 2-3 фотопортрета и 3-5 сюжетных снимков в формате JPG или JEPG не менее 1 мегабайта, краткие сведения о себе (ФИО, возраст, рост, место проживания), а также рассказ-эссе о себе и отношении к Чудскому озеру, Причудью. Лучшие эссе будут премированы специальными призами. Приветствуются фотоснимки участниц в национальных костюмах или с элементами народных культур Причудья.

Победительницы конкурса получают супер-призы от наших спонсоров, специальные призы.

Дополнительная информация:

peipsiajaleht@gmail.com

(+372) 53472127

www.peipsirannik.info

















