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    О чём писала газета «Peipsirannik/Чудское побережье» в 2016 году

    Вторник, 13 декабря 2016

    Подходит к своему логическому завершению еще один календарный год – 2016-й, в котором нашему изданию исполнилось 14 лет. Для тех, кто является нашим подписчиком и постоянным читателем, этот год открыл немало нового и интересного. В частности, мы рассказывали о лучших людях Причудья – деятелях культуры, спортсменах, учителях. Мы печатали новости довольно большого региона, в который входят 4 граничащих с Чудским озером уезда.
    Большинство представленных нами материалов являются эксклюзивными и печатаются только в нашем региональном издании. Вот почему мы рекомендуем всем, кому интересна жизнь уникального региона  Эстонии – Причудья, подписаться на наше издание. Оформить подписку можно ЗДЕСЬ или в любом почтовом отделении Эстонии по каталогу.
    А пока мы рекомендуем вам ознакомиться с некоторыми материалами и анонсами, которые были опубликованы в течение 2016 года ЗДЕСЬ

     

    Раздел: Наша жизнь, Редакция на связи, Сотрудничество

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