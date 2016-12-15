Дорогие друзья!

Завершился первый этап конкурса, который проходил с марта по декабрь 2016 года в газете «Peipsirannik/Чудское побережье»: претендентки на звание Мисс «Чудская красавица» рассказали о себе и продемонстрировали свои фотографии как на страницах нашего издания, так и в широкой сети интернета. Наши читатели поддержали своих избранниц голосованием по электронной почте редакции. Самые красивые и смелые девушки, набравшие наибольшее количество голосов, вышли в финал, который состоится в марте 2017 года. Трёх лучших из них на реальном подиуме выберет компетентное жюри. Трёх победительниц по версии редакции (которая нам уже известна!) мы также объявим на итоговой встрече в марте. Однако до конца декабря еще можно голосовать. Кто знает, возможно именно ваш голос будет решающим в судьбе одной из кандидаток.

О порядке проведения финального этапа конкурса мы будем информировать читателей в следующих номерах. А пока у всех есть возможность посмотреть, кто уже вышел в финал. Но об этом можно узнать в списке, опубликованном в декабрьском выпуске нашей газеты Peipsirannik/Чудское побережье» N12/2016. Спрашивайте в пунктах продажи! И здесь (как всегда) первыми об этом узнают наши подписчики. Подпишись и ты, ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС.

Благодарим всех участниц за активную жизненную позицию и желаем удачи во втором конкурсном этапе, а также успехов в наступающем Новом, 2017-м году!

Приглашаем к сотрудничеству учреждения культуры Чудского региона, а также заинтересованные в рекламе коммерческие предприятия, салоны красоты, фотографов, фотохудожников, дизайнеров, визажистов.

Заявки на участие на рекламное сотрудничество присылайте по адресу:

peipsiajaleht@gmail.com

Дополнительная информация:

peipsiajaleht@gmail.com

(+372) 53472127

www.peipsirannik.info