Разрешен выход на лед Чудского и Теплого озер и Нарвского водохранилища

Начиная с 10 января разрешается выходить пешком и выезжать на транспортном средстве на лед Чудского и Теплого озер и на лед Нарвского водохранилища. На лед Чудского озера разрешается выходить в пределах уездов Ида-Вирумаа, Йыгева, Тарту и Пыльва. В Южной Эстонии запрещено передвижение на расстояние ближе 150 метров от устьев рек и ручьев. По-прежнему запрещено движение и перемещение по льду на отрезке между Ухтинина и Пийриссааре и по юго-восточной верхушке Пийриссааре.

На льду Нарвского водохранилища разрешается находится на расстоянии 2,5 км от порта Кулгу вверх по течению и в 1 км от эстонского берега, но не приближаясь ко временной контрольной линии ближе чем на 50 метров. На льду Чудского озера в пределах Ида-Вируского уезда запрещено передвижение на расстояние ближе чем на 500 метров от устьев рек и ручьев. На льду Нарвского водохранилища ближе чем на 200 метров и ближе чем на 1 км от Нарвской реки.

По-прежнему разрешается выходить пешком на лед Теплого, Псковского, Ванику, Крийва и Пабра озер. Так как слой льда Паттинского озера на данный момент не выдерживает вес человека со вторника, 10 января, выходить на лед там запрещено.

На льду озер линия зоны пограничного режима размечена предупреждающими знаками с 200 метровыми промежутками. Рыбакам следует соблюдать осторожность, чтобы случайно не попасть на территорию соседнего государства.

Руководитель кордона Васкнарва Иллар Йыги рекомендует перед выходом на лед адекватно оценить свое здоровье и физические способности и обязательно одеться по погоде. „Выходя на лед следует взять с собой мобильный телефон и контактные данные ближайшего кордона. Так же следует взять с собой навигационное оборудование и спасательный жилет. Алкоголь оставьте дома“, – сказал Йыги.

Глава кордона напоминает, что свой выход на лед желательно зарегистрировать на сайте www.piiriveekogu.ee. „Так у пограничников будет информация о том, вернулись ли вы уже на берег, и при необходимости мы сможем быстро прийти на помощь», – говорит Йыги.

Для того, чтобы предотвратить возможные несчастные случаи, следует помнить:

Перед выходом на лед ознакомьтесь с действующими ограничениями, определите, где находится государственная граница и ознакомьтесь с информацией о состоянии льда на сайтеwww.politsei.ee. Дополнительную информацию вы можете получить на кордоне при регистрации.

При выходе на лед при себе у вас должен быть удостоверяющий личность документ, заряженный мобильный телефон, контактный номер кордона. Для обеспечения собственной безопасности следует взять с собой навигационное устройство, «спасалки» и спасательный жилет.

При возможности не выходите на лед в одиночку. Выходя на лед в компании, держите друг друга в зоне видимости, чтобы вас могли заметить, если произойдет несчастье, и вы смогли бы позвать на помощь или сами прийти на помощь.

Не скапливайтесь компанией на одном маленьком участке. Между людьми следует сохранять дистанцию, как минимум, в пять метров.

Избегайте движения по сильно заснеженным участкам, так как лед на таких участках, как правило, тоньше. Выберите такой маршрут, который позволял бы двигаться по визуально различимой поверхности.

Если вы обнаружите в поверхности льда опасное место, обязательно сообщите об этом на ближайший кордон.

Не употребляйте алкоголь.

Если находясь на озере вы потеряете ориентир, немедленно свяжитесь с ближайшим кордоном, чтобы вам смогли быстро помочь.

Если вы заметили, что кто-то попал в беду, позвоните в ближайший кордон или на номер экстренной помощи 112. При возможности, окажите попавшему в беду помощь, но не подвергайте свою жизнь опасности.

С уважением,

Кертту Кралль

пресс-секретарь

Идаская префектура

3372250

5855 4691

kerttu.krall@politsei.ee