Осмыслить сегодняшний день, и уж тем более заглянуть в будущее, нельзя без знания прошлого, без знания истории своей страны, города, рода. Быстротечное время смывает всё на своем пути, оставляя лишь островки памяти, собранной по крупицам людьми, наделёнными обострённым чувством долга перед обществом. К счастью, такие люди в Причудье есть, и благодаря им, сохраняется память о прошлом. Так в сравнительно короткое время, за последние 15-20 лет, в разных местах региона Причудья появились первые музеи. Один из таких «островков памяти» – уникальную коллекцию весов – собрал и оставил после себя житель города Муствеэ Хейно Лубья. Такие вечные спутники человечества, как весы, очень ярко символизирует время и «взвешивают» эпоху. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Загляните в Муствеэский музей весов, и вы убедитесь в этом сами.

Сегодня Муствеэский Музей весов Хейно Лубья является уникальной в своем роде частной коллекцией, которых практически нет в Европе и странах Балтии. Полная коллекция насчитывает порядка тысячи экспонатов, но, в силу объективных причин, лишь малая часть выставлена на всеобщее обозрение в помещении Муствеэского культурного центра. Но даже то, что вы можете сейчас увидеть, представляет немалый интерес у людей, вызывает эмоции, ассоциации с прошлым. В данный момент вы сможете ознакомиться с различными типами весов, безменов, керамических и металлических гирь. Разнообразие экспонатов не только в названии и назначении изделий, но и в странах их происхождения, времени изготовления и назначения того или иного типа весов. Здесь есть весы, изготовленные в Эстонии, Польше, Финляндии, России. Одними мы пользовались, казалось бы, совсем недавно. Другие – старые, известные только специалистам разных профессий, где требовалось взвешивание. Третьи – старинные, которыми пользовались наши предки. Самый старый экспонат датирован серединой 19 века. Есть очень маленькие и очень большие весы. При этом у современного человека они вызывают откровенное удивление: как этим можно было пользоваться? Но каждая вещица имеет свою конкретную историю, которую вспоминают посетители старшего поколения. Вот, к примеру, медицинские весы, которые еще недавно стояли в каждом медучреждении или … в общественной бане. Я очень хорошо помню такие весы, потому что визиты к врачам того времени начинались с вопросов: ваш вес? рост? Сейчас это не спрашивают. Может быть, из-за отсутствия таких «мелочей», как взвешивание (а точнее — внимание к человеку), и уровень современной медицины утратил много существенного? Так или иначе, но механические весы еще недавно выполняли свои важные функции. Непосредственно с Причудьем тема весов была связана исторически: здесь в естественной среде обитания шел постоянный обмен товарами: рыба, лук, овощи и так далее — всё это тщательно взвешивалось и контролировалось покупателем и продавцом.

Весы выполняли и другие полезные и необходимые задачи. Вот, к примеру, на металлических весах в виде лодочки на специальной подвеске взвешивали младенцев в роддомах, на приеме у детского врача. А вот аптекарские весы, с помощью которых провизоры тут же готовили лекарства из «развесных» препаратов. Конечно же, все помнят стрелку продуктовых весов, с помощью которых продавцы отпускали сыпучие и прочие продукты. Тогда не было пластиковых пакетов, и многое продавалось «наразвес».

Были весы и … автомобильные, на которых в колхозах во время уборки урожая взвешивали машины порожняком и с грузом. Кстати, такие гигантские механические весы есть и в коллекции Хейно Лубья, но, по понятным причинам, они пока не экспонируются в музее. В будущем они могут стать элементом рекламы, размещенным перед зданием музея, и точно будут привлекать посетителей!

Примечательно также и то, что все весы находятся в рабочем состоянии и до сих пор могут выполнять свои функции. Другой вопрос, что всё это стало уже экзотикой. Механические весы уже являются нашим прошлым, нашей историей. Современные же весы, сохранив свою главную функцию – взвешивать, – выполнены в электронном виде, изменили форму, объём, дизайн. Вот почему сейчас многим посетителям Музея весов, особенно молодёжи, совершенно не понятно, как раньше люди пользовались простым безменом, который ко всему прочему имел шкалу не в килограммах, а в фунтах. Тем не менее, этим измерительным прибором пользовались еще в прошлом веке…

Об истории самого музея пока известно, что его основатель и коллекционер Хейно Лубья. Несколько десятилетий являясь специалистом в этой области (Хейно был мастером по ремонту и изготовлению весов), он собирал и приводил в порядок весы. Сколько средств, времени и труда было потрачено им за 30 лет сбора коллекции, это сейчас никто не сможет оценить. Но уже сегодня можно сказать, что его вклад в историю города Муствеэ, Причудья и Эстонии в целом очень велик.

В 1998 году Хейно Лубья вышел на пенсию и в своем доме на улице Тарту открыл для показа свою частную коллекцию. Несколько лет музей активно принимал туристов, а экскурсии проводила сотрудница существовавшего тогда в Муствеэ Информационно-туристического центра Хельо Репкина.

В 2001 году Хейно Лубья трагически погиб в автомобильной катастрофе. Дом и музейные экспонаты перешли во владение его дочери Кайри Каугема. По мере сил и возможностей она продолжила дело отца. Но по большей части времени дом пустовал и не работал, как музей. В 2006 году в доме произошел пожар, который нанес ощутимый урон строению и собранной коллекции. К счастью, большее количество экспонатов уцелело.

В последующие годы некоторые муствеэские депутаты неоднократно пытались поднять вопрос о сохранении для города и страны этого уникального музея. Но только в 2014 году Музей весов вновь стал доступен для посетителей, только уже в другом месте – в помещении отреставрированного к тому моменту Муствеэского культурного центра, где и находится в данное время. Спасибо всем, кто помог восстановить справедливость и воздать должное достойному человеку и гражданину города Хейно Лубья, сохранившему для нас свою бесценную коллекцию.

Этот музей стоит посетить всем, кто хочет «взвесить» историю города Муствеэ, Эстонии на старинных весах, на весах нашего недавнего прошлого.

Фёдор Маспанов

На снимках: основатель Муствеэского музея весов Хейно Лубья; экспонаты музея.

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Фоторепортаж в полном объёме читайте в газете «Peipsirannik/Чудское побережье» N4/2017











