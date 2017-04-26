Викторина к 130-летию Игоря Северянина

ЖИВЕТ ЕГО ИМЯ, ПУЛЬСИРУЕТ СЛОВО…

Приближается 130-я годовщина со дня рождения Игоря Северянина (16.05.1887 – 20.12 1941), чья жизнь и творческая биография на протяжении многих лет были связаны с Эстонией – «страной моей второй». Память о Короле поэтов не угасает, а интерес к его творчеству и жизни с каждым годом возрастает.

Северянинское общество культуры (Таллинн) в этом году проведёт ряд мероприятий, посвященных памяти поэта, – литературно-поэтические вечера, экскурсии, конкурсы. Предлагаем знатокам и почитателям его творчества принять участие в викторине, вопросы для которой подготовили члены литературно-поэтических объединений Эстонии и члены правления Северянинского общества культуры Эстонии.

Дипломы и подарки победителям викторины будут вручены на мероприятиях, приуроченных ко дню рождения поэта.

Вопросы викторины опубликованы в газете «Peipsirannik/Чудское побережье» N4/2017