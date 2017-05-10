Среда, 10 мая 2017  
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    Читайте в майском выпуске газеты «Чудское побережье» (N5/2017)

    Среда, 10 мая 2017

    Музеи Причудья
    Пийрисаар: оживающий остров-музей
    Бензин и молоко для Пийрисаара
    История острова

    Культурные связи
    Белорусская «Спадчына» на просторах Эстонии
    «Литературный Петербург. Эпоха романтизма» с участием наших филологов
    Делегация г. Муствеэ на приёме в Мариинском дворце

    а также:
    Причудье – кладовая кухонных богатств. Министерство по делам сельской жизни объявило Причудье регионом, представляющим эстонскую кухню весь 2017-й год

    С мая на Чудском озере начал патрулировать новый пограничный катер „Piiri-Liisu“
    Церковные праздники мая.
    Новости. Реклама. Программы культ.мероприятий на лето.

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    Раздел: Наша жизнь, Редакция на связи, Сотрудничество

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