Читайте в майском выпуске газеты «Чудское побережье» (N5/2017)

Музеи Причудья

Пийрисаар: оживающий остров-музей

Бензин и молоко для Пийрисаара

История острова

Культурные связи

Белорусская «Спадчына» на просторах Эстонии

«Литературный Петербург. Эпоха романтизма» с участием наших филологов

Делегация г. Муствеэ на приёме в Мариинском дворце

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Причудье – кладовая кухонных богатств. Министерство по делам сельской жизни объявило Причудье регионом, представляющим эстонскую кухню весь 2017-й год

С мая на Чудском озере начал патрулировать новый пограничный катер „Piiri-Liisu“

Церковные праздники мая.

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