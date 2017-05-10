Читайте в майском выпуске газеты «Чудское побережье» (N5/2017)

Музеи Причудья
Пийрисаар: оживающий остров-музей
Бензин и молоко для Пийрисаара
История острова
Культурные связи
Белорусская «Спадчына» на просторах Эстонии
«Литературный Петербург. Эпоха романтизма» с участием наших филологов
Делегация г. Муствеэ на приёме в Мариинском дворце
а также:
Причудье – кладовая кухонных богатств. Министерство по делам сельской жизни объявило Причудье регионом, представляющим эстонскую кухню весь 2017-й год
С мая на Чудском озере начал патрулировать новый пограничный катер „Piiri-Liisu“
Церковные праздники мая.
Новости. Реклама. Программы культ.мероприятий на лето.
Подписка на газету через интернет: http://peipsirannik.info/podpiska/
Заказ рекламы: http://peipsirannik.info/reklama/