ЧУДСКИЕ КРАСАВИЦЫ в ИВАНОВУ НОЧЬ

ПРИГЛАШАЕМ НА ВСЕХ НА ЦЕРЕМОНИЮ НАГРАЖДЕНИЯ ФИНАЛИСТОК И ПОБЕДИТЕЛЬНИЦ КОНКУРСА КРАСОТЫ «ЧУДСКАЯ КРАСАВИЦА»!

06.07.2017 на летней певческой сцене в Казепяэ Йыгеваского уезда, начало в 20.00.

Дорогие друзья! Завершился первый этап (фотоконкурс) 1-го Конкурса красоты «Чудская красавица», который проходил с марта по декабрь 2016 года в газете «Peipsirannik/Чудское побережье». Претендентки на звание Мисс «Чудская красавица» рассказали о себе и продемонстрировали свои фотографии как на страницах газеты «Peipsirannik/Чудское побережье», так и в широкой сети интернета. Наши читатели поддержали своих избранниц голосованием по электронной почте редакции.

В финал фотоконкурса «Чудская красавица» вышли:

Айникки Сеппар (Кохтла-Ярве)

Алёна Крафт (Лохусуу)

Анна Андреева (Васкнарва)

Валерия Шевченко (Алайыэ)

Екатерина Борисова (Муствеэ)

Злата Холлат (Муствеэ)

Екатерина Пояркова (Тойла)

Юлия Круглова (Колкья)

Алёна Круглова (Колкья)

По числу отданных читателями газеты голосов победительницами конкурса стали:

Валерия Шевченко – мисс «Чудская красавица» (Алайыэ)

Айникки Сеппар – 1-я вице-мисс «Чудская красавица» (Кохтла-Ярве)

Алёна Крафт – 2-я вице-мисс «Чудская красавица» (Лохусуу).

Приглашаем всех участниц, финалисток и победительниц конкурса Мисс «Чудская красавица» на народное гуляние Иванова Дня, в рамках которого будет проходить чествование и награждение чудских красавиц.

Мероприятие состоится 06.07.2017 на летней певческой сцене в Казепяэ Йыгеваского уезда, начало в 20.00.

В программе:

20.00 – 20.40 Театр Ильмирине, «Танцуй, барин, танцуй».

20.40 Открытие праздника.

Приветственное слово волостного старейшины Юрия Воодера

Награждение победительниц конкурса «Чудская красавица». Благодарственные письма и призы вручают: главный редактор газеты «Peipsirannik/Чудское побережье» и учредитель конкурса Фёдор Маспанов, представители местных самоуправлений и спонсоры.

21.00 Выступление самодеятельных коллективов Раяского Центра досуга.

21.30 Ансамбль песни и танца «Забавы» (г. Кохтла-Ярве).

22.00 Ритуал зажжения Иванова костра. Песни у костра.

22.10 Игры, конкурсы.

22.40 Зажигательная музыка и песни – Андрей Кононов и Алексей Шилов.

24.00-02.00 ДИСКОТЕКА, диджей Вейго Каарет.

Работает палатка питания, аттракционы для детей.

Вход бесплатный!

Мероприятие проводит Раяский Центр досуга

Вся информация о конкурсантках здесь:

http://peipsirannik.info/…