На берегу Чудского озера состоялась церемония вручения наград победительницам и участницам Первого регионального конкурса красоты «Чудская красавица». По результатам народного голосования звание «Мисс-Чудская красавица – 2017″ получила Валерия Шевченко (Алайыэ), 1 вице-мисс – Айникки Сеппар (Кохтла-Ярве) и 2 вице-мисс – Алёна Крафт (Лохусуу). Финалистками конкурса стали Злата Холлат (Муствеэ), Екатерина Пояркова (Тойла), Екатерина Борисова (Муствеэ), Алёна Круглова (Колкья), Юлия Круглова (Колкья) и Анна Андреева (Васкнарва).

Церемония награждения состоялась в рамках празднования Иванова дня с 6 на 7 июля 2017 г. на певческой сцене Тихеда волости Казепяэ, организованного Раяским Центром досуга. Поздравить участниц и вручить награды победительницам пришли старейшина волости Казепяэ Юри Воодер, депутаты городского собрания города Муствеэ Нонна Колпакова и Людмила Смирнова, а также мэр столицы Причудья Макс Каур.

Организаторы конкурса благодарят за поддержку и участие генерального спонсора – салон красоты «Stjanna», волостное правление Казепяэ и муствеэское городское собрание, а также лично – заведующую Раяского Центра досуга Валентину Языкову за прекрасно проведённую финальную часть конкурса красоты.

Редакция газеты «Чудское побережье» благодарит всех участниц за их активную жизненную позицию и желает счастья и удачи!

Следующий конкурс красоты состоится в 2018 году. Следите за рекламой в нашей газете!

На снимках: вручение наград и подарков победительницам на певческой сцене Тихеда; Мисс-Чудская красавица – 2017 Валерия Шевченко; 1 вице-мисс Айникки Сеппар; финалистка конкурса Злата Холлат.

Фото Фёдора Маспанова







































































