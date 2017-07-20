Ära anda MUST KASSIPOEG! Helista 5140899
Черный котенок ищет дом! Oчень быстро!
Тел. 5140899
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Решаю проблемы семьи, брака
привороты, остуда.
Улучшаю рост материального
благосостояния.
Избавляю от алкогольной
зависимости.
Снимаю порчу.
Ставлю защиту.
Тел. 55 95 14 59
РЫБАЛКА
НА ЧУДСКОМ
ОЗЕРЕ
(Эстония)
Рыбалка как лучший
вид отдыха для всей семьи,
в любое время года:
лодки, баня, коптильня, гриль,
удобный ночлег.
Заявки принимаем по
электронной почте
peipus@rambler.ru
или по телефону
(+372) 5347 2127
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