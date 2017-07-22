ВАШ ОРИЕНТИР: КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИЧУДЬЯ 2017

ИЮЛЬ

06.07–15.07 II Чудской озерный фестиваль, www.peipsifestival.ee

08.07 День города Муствеэ: фестиваль Peipsi Folk, www.visitpeipsi.com

07.07–08.07 Культурно-музыкальный фестиваль «Сетуский костер на Ивана Купалу» в Кяре, волость Микитамяэ, www.visitstetomaa.ee

08.07 Петров день и День рыбака на острове Пийрисаар, www.piirissaare.ee

08.07 День рыбака в Варнья, www.sibulatee.ee

09.07 День рыбака в Лохусуу, www.lohusuuvv.ee

09.07 VIII Регата Причудья в Калласте, www.visitpeipsi.com

13.07 Концерт хорового пения леэло Iloõtak в Сетуском хуторе-музее, www.visitsetomaa.ee

14.07 II Ряпинаская регата, www.visitpeipsi.com

15.07 День рыбака в Выыпсу, II Чудской озерный фестиваль, www.rapina.ee

15.07 Ярмарка антиквариата в Алатскиви, www.kivikorts.ee

20.07 Концерт хорового пения леэло Iloõtak в Сетуском хуторе-музее, www.visitsetomaa.ee

21.07–22.07 4-й Стадионный марафон Ида-Вирумаа, www.sportiv.ee/staadionimaraton

21.07–22.07 Концерты «Романтика Причудья» в волости Казепяэ, Йыгеваский уезд, www.facebook.com/PeipsiRomantika

Kuupäev? Дни кодаверского диалекта в Сяэритса, www.visitpeipsi.com

22.07 Водный праздник в Вярска 2017, на пляже санатория «Вярска», www.visitsetomaa.ee

27.07 Концерт хорового пения леэло в канун дня Параскевы Пятницы в Сетуском музее в Саатсе, www.visitsetomaa.ee

28.07–29.07 Концерт «Тулеторни» рядом с маяком Раннапунгерья, www.tuletornikontsert.ee

28.07 Триатлон 2017 в формате «Железный человек» в Ряпина, www.rapina.ee

29.07 Фестиваль Chudo Fest на певческой эстраде в Казепяэ, www.visitpeipsi.com

29.07 Ярмарка рукоделия и льняных изделий во дворе усадьбы Моосте, www.moostemois.ee

АВГУСТ

Kuupäev? Дни российского кино, ambulARToorium в Казепяэ, www.sibulatee.ee

05.08 Рыбный и водный фестиваль имени Калевипоэга в Казепяэ, www.laadale.ee/kalevikala

06.08 Праздник замка Алатскиви, www.alatskiviloss.ee

12.08–13.08 День угощения или День сетуских кафе в разных местах вдоль туристического маршрута «Сетуский сельский кушак», www.visitsetomaa.ee

19.08–21.08 Дни острова Пийрисаар, www.piirissaare.ee

19.08 Яблочный Спас в Колкья, www.sibulatee.ee

19.08 SaunafEST в Варнья, www.mesitare.ee

19.08–20.08 Заплыв и осенняя ярмарка на острове Пийрисаар, www.piirissaare.ee

20.08 День домашних птиц в Сетуском хуторе-музее, www.visitsetomaa.ee

26.08 Дни города, а также луковая и рыбная ярмарка в Калласте, www.visitpeipsi.com

26.08–27.08 Луковая и рыбная ярмарка в Любнице, www.visitsetomaa.ee

26.08 Ночь сказочных огней в порту деревни Лоботка, www.visitsetomaa.ee

СЕНТЯБРЬ

16.09 Луковая ярмарка в Варнья, www.sibulatee.ee

16.09 День буфетов на туристическом маршруте «Луковый путь», www.sibulatee.ee

ОКТЯБРЬ

21.10 SaunafEST в Варнья, www.mesitare.ee

НОЯБРЬ

17.11 День сетуских сказок, www.visitsetomaa.ee

ДЕКАБРЬ

8.12 Рождественская ярмарка в центре культуры Вярска, www.visitsetomaa.ee

09.12 Рождественский рынок в замке Алатскиви, www.sibulatee.ee

10.12–27.12 Рождественская страна Сету в Любнице, www.visitsetomaa.ee

29.12 Новогодний праздник в Ряпина, www.rapina.ee