ВАШ ОРИЕНТИР: КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИЧУДЬЯ 2017

06.07–15.07 II Чудской озерный фестиваль, www.peipsifestival.ee
08.07 День города Муствеэ: фестиваль Peipsi Folk, www.visitpeipsi.com
07.07–08.07 Культурно-музыкальный фестиваль «Сетуский костер на Ивана Купалу» в Кяре, волость Микитамяэ, www.visitstetomaa.ee
08.07 Петров день и День рыбака на острове Пийрисаар, www.piirissaare.ee
08.07 День рыбака в Варнья, www.sibulatee.ee
09.07 День рыбака в Лохусуу, www.lohusuuvv.ee
09.07 VIII Регата Причудья в Калласте, www.visitpeipsi.com
13.07 Концерт хорового пения леэло Iloõtak в Сетуском хуторе-музее, www.visitsetomaa.ee
14.07 II Ряпинаская регата, www.visitpeipsi.com
15.07 День рыбака в Выыпсу, II Чудской озерный фестиваль, www.rapina.ee
15.07 Ярмарка антиквариата в Алатскиви, www.kivikorts.ee
20.07 Концерт хорового пения леэло Iloõtak в Сетуском хуторе-музее, www.visitsetomaa.ee
21.07–22.07 4-й Стадионный марафон Ида-Вирумаа, www.sportiv.ee/staadionimaraton
21.07–22.07 Концерты «Романтика Причудья» в волости Казепяэ, Йыгеваский уезд, www.facebook.com/PeipsiRomantika
Kuupäev? Дни кодаверского диалекта в Сяэритса, www.visitpeipsi.com
22.07 Водный праздник в Вярска 2017, на пляже санатория «Вярска», www.visitsetomaa.ee
27.07 Концерт хорового пения леэло в канун дня Параскевы Пятницы в Сетуском музее в Саатсе, www.visitsetomaa.ee
28.07–29.07 Концерт «Тулеторни» рядом с маяком Раннапунгерья, www.tuletornikontsert.ee
28.07 Триатлон 2017 в формате «Железный человек» в Ряпина, www.rapina.ee
29.07 Фестиваль Chudo Fest на певческой эстраде в Казепяэ, www.visitpeipsi.com
29.07 Ярмарка рукоделия и льняных изделий во дворе усадьбы Моосте, www.moostemois.ee
АВГУСТ
Kuupäev? Дни российского кино, ambulARToorium в Казепяэ, www.sibulatee.ee
05.08 Рыбный и водный фестиваль имени Калевипоэга в Казепяэ, www.laadale.ee/kalevikala
06.08 Праздник замка Алатскиви, www.alatskiviloss.ee
12.08–13.08 День угощения или День сетуских кафе в разных местах вдоль туристического маршрута «Сетуский сельский кушак», www.visitsetomaa.ee
19.08–21.08 Дни острова Пийрисаар, www.piirissaare.ee
19.08 Яблочный Спас в Колкья, www.sibulatee.ee
19.08 SaunafEST в Варнья, www.mesitare.ee
19.08–20.08 Заплыв и осенняя ярмарка на острове Пийрисаар, www.piirissaare.ee
20.08 День домашних птиц в Сетуском хуторе-музее, www.visitsetomaa.ee
26.08 Дни города, а также луковая и рыбная ярмарка в Калласте, www.visitpeipsi.com
26.08–27.08 Луковая и рыбная ярмарка в Любнице, www.visitsetomaa.ee
26.08 Ночь сказочных огней в порту деревни Лоботка, www.visitsetomaa.ee
СЕНТЯБРЬ
16.09 Луковая ярмарка в Варнья, www.sibulatee.ee
16.09 День буфетов на туристическом маршруте «Луковый путь», www.sibulatee.ee
ОКТЯБРЬ
21.10 SaunafEST в Варнья, www.mesitare.ee
НОЯБРЬ
17.11 День сетуских сказок, www.visitsetomaa.ee
ДЕКАБРЬ
8.12 Рождественская ярмарка в центре культуры Вярска, www.visitsetomaa.ee
09.12 Рождественский рынок в замке Алатскиви, www.sibulatee.ee
10.12–27.12 Рождественская страна Сету в Любнице, www.visitsetomaa.ee
29.12 Новогодний праздник в Ряпина, www.rapina.ee