В «Красной школе», сорок лет спустя…

1 сентября в Муствеэ состоялось торжественное открытие детского сада, который теперь размещен в историческом городском здании – в так называемой «красной школе». 40 лет назад садик находился там же, но был закрыт и несколько раз менял место прописки. В связи с чем детей снова «переселили»? Что будет на месте прежнего детсада? Сколько средств и из каких источников было потрачено на реновацию здания?

О том, как прошла церемония открытия детского сада и что сказали нашему корреспонденту представители Муствеэской городской управы, читайте в очередном выпуске газеты «Peipsirannik/Чудское побережье».

На снимках: торжественное открытие Муствеэского детского сада.

Фото Фёдора Маспанова



