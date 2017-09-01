Пятница, 1 сентября 2017  
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    В «Красной школе», сорок лет спустя…

    Пятница, 1 сентября 2017

    1 сентября в Муствеэ состоялось торжественное открытие детского сада, который теперь размещен в историческом городском здании – в так называемой «красной школе». 40 лет назад садик находился там же, но был закрыт и несколько раз менял место прописки. В связи с чем детей снова «переселили»? Что будет на месте прежнего детсада? Сколько средств и из каких источников было потрачено на реновацию здания?
    О том, как прошла церемония открытия детского сада и что сказали нашему корреспонденту представители Муствеэской городской управы, читайте в очередном выпуске газеты «Peipsirannik/Чудское побережье».
    На снимках: торжественное открытие Муствеэского детского сада.
    Фото Фёдора Маспанова


    Раздел: Культура, Наша жизнь, Редакция на связи

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