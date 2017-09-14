Муствеэ и Санкт-Петербург: подписан договор о сотрудничестве

11 августа 2017 года делегация Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Екатерингофский в составе главы муниципального округа Олега Смакотина, помощника главы округа Динары Мосиковой, депутата муниципального совета Алексея Васильева и заместителя заведующего районной библиотеки Юлии Жбановой посетила город Муствеэ с целью подписания договора о сотрудничестве между самоуправлениями.

Подписанное соглашение, в частности, подразумевает, что стороны, в пределах своей компетенции, будут способствовать развитию и расширению экономического, научно-технического, культурного и гуманитарного сотрудничества на основе равенства, партнёрства и взаимной выгоды. Приоритетными областями сотрудничества являются экономика, культура, спорт, туризм, социальная политика, природопользование.

О том, на какие перспективы рассчитано данное соглашение, читайте в газете «Чудское побережье» N8/2017.

На снимках: делегация из Санкт-Петербурга в Муствеэской городской управе; мэр Муствеэ Макс Каур (справа) и глава муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Екатерингофский Олег Смакотин подписывают соглашение о сотрудничестве.

Фото Фёдора Маспанова