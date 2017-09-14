Четверг, 14 сентября 2017  
  • Регистрация
    • Войти

    Муствеэ и Санкт-Петербург: подписан договор о сотрудничестве

    Четверг, 14 сентября 2017

    11 августа 2017 года делегация Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Екатерингофский в составе главы муниципального округа Олега Смакотина, помощника главы округа Динары Мосиковой, депутата муниципального совета Алексея Васильева и заместителя заведующего районной библиотеки Юлии Жбановой посетила город Муствеэ с целью подписания договора о сотрудничестве между самоуправлениями.
    Подписанное соглашение, в частности, подразумевает, что стороны, в пределах своей компетенции, будут способствовать развитию и расширению экономического, научно-технического, культурного и гуманитарного сотрудничества на основе равенства, партнёрства и взаимной выгоды. Приоритетными областями сотрудничества являются экономика, культура, спорт, туризм, социальная политика, природопользование.
    О том, на какие перспективы рассчитано данное соглашение, читайте в газете «Чудское побережье» N8/2017.

    На снимках: делегация из Санкт-Петербурга в Муствеэской городской управе; мэр Муствеэ Макс Каур (справа) и глава муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Екатерингофский Олег Смакотин подписывают соглашение о сотрудничестве.
    Фото Фёдора Маспанова

     

    Раздел: Культура, Наша жизнь, Сотрудничество

    Добавить комментарий

    Вы должны быть зарегистрированы , чтобы оставлять комментарии.

    На ту же тему

    В «Красной школе», сорок лет спустя…
    В «Красной школе», сорок лет спустя…
    PEIPSIMAA SÜNDMUSED 2017
    PEIPSIMAA SÜNDMUSED 2017
    Мисс Чудская красавица – 2017
    Мисс Чудская красавица – 2017
    ЧУДСКИЕ КРАСАВИЦЫ в ИВАНОВУ НОЧЬ
    ЧУДСКИЕ КРАСАВИЦЫ в ИВАНОВУ НОЧЬ

    Иванна. Гадание

    Решаю проблемы семьи, брака

    привороты, остуда.

    Улучшаю рост материального

    благосостояния.

    Избавляю от алкогольной

    зависимости.

    Снимаю порчу.

    Ставлю защиту.

    Тел. 55 95 14 59

     

    Объявления

     

     

    РЫБАЛКА
    НА ЧУДСКОМ
    ОЗЕРЕ
    (Эстония)

    Рыбалка как лучший
    вид отдыха для всей семьи,
    в любое время года:
    лодки, баня, коптильня, гриль,
    удобный ночлег.

    Заявки принимаем по
    электронной почте
    peipus@rambler.ru
    или по телефону

    (+372) 5347 2127


     

     

    Метки

    PKAK Алайыэ Варнья Виктор Нукка Георг Отс Иванов день Ильвес Казепя Калласте Колкья Красногорочка Лебёдушки Литва Логовесть Лохусуу Меэкси Муствеэ Нарва Пийрисаар Псков Россия Рюйтель Сааремаа Силламяэ Супрядки Таллинн Тарту авторская песня евро колонка редактора лагерь музей новый год подписка порт поэзия проекты регата семинар староверы фестиваль фотоконкурс храм юбилей юридическая консультация