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    Листопадные аккорды кубофутуризма

    Среда, 20 сентября 2017

    Интервью с автором главного приза фестиваля «Музыка листопада-2017» художником Василием Кротковым (Москва, Россия)
    ВАСИЛИЙ КРОТКОВ родился в 1959 году. Живет и работает в Москве. С детства любил рисовать и интересовался живописью. Окончил художественную школу. Получил высшее экономическое образование и сделал хорошую карьеру. Однако увлечение живописью заставило изменить жизненную стратегию. Придя в искусство зрелым и состоявшимся человеком, Василий Кротков быстро нашел свой художественный язык. Наследуя традиции русского авангарда начала ХХ века, он творчески переосмысливает и развивает направление кубофутуризма.
    Наш корреспондент побеседовал с художником накануне фестиваля авторской песни «Музыка листопада».
    - Василий, в этом году Ваша картина будет вручена в качестве главного приза на фестивале «Музыка листопада». И, конечно же, всем интересно узнать о художнике — и как о творческой личности, и как о человеке. Расскажите о себе в нескольких биографических штрихах: родился, вырос, мечтал, стал… И, конечно же, – первые уроки рисования, первая выставка, первый успех…
    - Во-первых, я хотел бы поприветствовать всех читателей газеты «Чудское побережье» и пожелать им здоровья и благополучия. Немного о себе. Я москвич. В детстве закончил художественную школу. Потом получил высшее экономическое образование и сделал хорошую карьеру. Однако увлечение живописью заставило меня изменить свою жизненную стратегию. Я очень хотел творить, и 5 лет назад бросил работу в «народном хозяйстве» и исполнил свою мечту – занялся живописью. Плюс к этому – гены моего деда Василия Садовникова, который был замечательным художником. Кстати, мой дед был участником конкурса на проектирование Мавзолея В.И. Ленина, полная документация которого хранится в музее Ленина среди проектов, отобранных комиссией. Название проекта – «Трибуна». На мой взгляд, это лучший проект, выполненный в модном тогда стиле, русского конструктивизма!
    - У Вас высшее экономическое образование, позади хорошая карьера. Чем именно Вы занимались и каким образом это связано с нынешним Вашим амплуа? Что повлияло на изменение жизненной стратегии? Почему из экономистов да в художники?..

    Полный текст интервью читайте в газете «Чудское побережье» N9/2017

    Раздел: Культура, Наша жизнь, Редакция на связи

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