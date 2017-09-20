Листопадные аккорды кубофутуризма

Интервью с автором главного приза фестиваля «Музыка листопада-2017» художником Василием Кротковым (Москва, Россия)

ВАСИЛИЙ КРОТКОВ родился в 1959 году. Живет и работает в Москве. С детства любил рисовать и интересовался живописью. Окончил художественную школу. Получил высшее экономическое образование и сделал хорошую карьеру. Однако увлечение живописью заставило изменить жизненную стратегию. Придя в искусство зрелым и состоявшимся человеком, Василий Кротков быстро нашел свой художественный язык. Наследуя традиции русского авангарда начала ХХ века, он творчески переосмысливает и развивает направление кубофутуризма.

Наш корреспондент побеседовал с художником накануне фестиваля авторской песни «Музыка листопада».

- Василий, в этом году Ваша картина будет вручена в качестве главного приза на фестивале «Музыка листопада». И, конечно же, всем интересно узнать о художнике — и как о творческой личности, и как о человеке. Расскажите о себе в нескольких биографических штрихах: родился, вырос, мечтал, стал… И, конечно же, – первые уроки рисования, первая выставка, первый успех…

- Во-первых, я хотел бы поприветствовать всех читателей газеты «Чудское побережье» и пожелать им здоровья и благополучия. Немного о себе. Я москвич. В детстве закончил художественную школу. Потом получил высшее экономическое образование и сделал хорошую карьеру. Однако увлечение живописью заставило меня изменить свою жизненную стратегию. Я очень хотел творить, и 5 лет назад бросил работу в «народном хозяйстве» и исполнил свою мечту – занялся живописью. Плюс к этому – гены моего деда Василия Садовникова, который был замечательным художником. Кстати, мой дед был участником конкурса на проектирование Мавзолея В.И. Ленина, полная документация которого хранится в музее Ленина среди проектов, отобранных комиссией. Название проекта – «Трибуна». На мой взгляд, это лучший проект, выполненный в модном тогда стиле, русского конструктивизма!

- У Вас высшее экономическое образование, позади хорошая карьера. Чем именно Вы занимались и каким образом это связано с нынешним Вашим амплуа? Что повлияло на изменение жизненной стратегии? Почему из экономистов да в художники?..

Полный текст интервью читайте в газете «Чудское побережье» N9/2017