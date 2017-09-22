Пятница, 22 сентября 2017  
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    Муствеэ-Таллинн: есть альтернатива рейсовым автобусам!

    Пятница, 22 сентября 2017

    С 1 октября,  прекращается автобусное сообщение по маршруту Таллинн-Муствеэ-Алатскиви – об этом заявило руководство транспортной фирмы, обслуживающей данную линию . Местные самоуправления Причудья обратились к фирме с ходатайством не прерывать единственную связь региона со столицей до альтернативного решения проблемы.
    Альтернативное предложение поступило от фирмы OÜ VEOMEISTRID, которая с 1 октября открывает трансфер (перевозку пассажиров) по маршруту Таллинн-Муствеэ-Таллинн.
    Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: 523 1978

    Раздел: Наша жизнь, Редакция на связи, Сотрудничество

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