Муствеэ-Таллинн: есть альтернатива рейсовым автобусам!

С 1 октября, прекращается автобусное сообщение по маршруту Таллинн-Муствеэ-Алатскиви – об этом заявило руководство транспортной фирмы, обслуживающей данную линию . Местные самоуправления Причудья обратились к фирме с ходатайством не прерывать единственную связь региона со столицей до альтернативного решения проблемы.

Альтернативное предложение поступило от фирмы OÜ VEOMEISTRID, которая с 1 октября открывает трансфер (перевозку пассажиров) по маршруту Таллинн-Муствеэ-Таллинн.

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