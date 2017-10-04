Читайте в октябрьском выпуске газеты «Peipsirannik/Чудское побережье» (N10/2017)

Октябрьский номер газеты «Чудское побережье» (N10/2017) вышел в свет. Много интересного. Читайте!

- Что сказал мэр Муствеэ жителям Причудья

- Из Алайыэ – в Алутагузе: что будет после выборов?

- Музей Гавриила Фролова – памятник или поруганная святыня?

- Причудский лук ждёт оптовика!

- Иван-чай возрождается. Почему фашисты уничтожили Копорье?

- Престольный праздник в Алайыэ. Последний снимок в истории волости

-Если свадьба на Покров

- Мы пишем летопись Причудья: газете «Чудское побережье» – 15 лет!