Среда, 4 октября 2017  
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    Читайте в октябрьском выпуске газеты «Peipsirannik/Чудское побережье» (N10/2017)

    Среда, 4 октября 2017

    Октябрьский номер газеты «Чудское побережье» (N10/2017) вышел в свет. Много интересного. Читайте!
    - Что сказал мэр Муствеэ жителям Причудья
    - Из Алайыэ – в Алутагузе: что будет после выборов?
    - Музей Гавриила Фролова – памятник или поруганная святыня?
    - Причудский лук ждёт оптовика!
    - Иван-чай возрождается. Почему фашисты уничтожили Копорье?
    - Престольный праздник в Алайыэ. Последний снимок в истории волости
    -Если свадьба на Покров
    - Мы пишем летопись Причудья: газете «Чудское побережье» – 15 лет!

     

    Раздел: Культура, Наша жизнь, Редакция на связи, Сотрудничество

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