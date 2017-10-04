Читайте в октябрьском выпуске газеты «Peipsirannik/Чудское побережье» (N10/2017)

Октябрьский номер газеты «Чудское побережье» (N10/2017) вышел в свет. Много интересного. Читайте!
- Что сказал мэр Муствеэ жителям Причудья
- Из Алайыэ – в Алутагузе: что будет после выборов?
- Музей Гавриила Фролова – памятник или поруганная святыня?
- Причудский лук ждёт оптовика!
- Иван-чай возрождается. Почему фашисты уничтожили Копорье?
- Престольный праздник в Алайыэ. Последний снимок в истории волости
-Если свадьба на Покров
- Мы пишем летопись Причудья: газете «Чудское побережье» – 15 лет!