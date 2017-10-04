Среда, 4 октября 2017  
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    Людмила Смирнова: «За нашу, русскую, Причудскую гимназию!»

    Среда, 4 октября 2017

    Предвыборная реклама муствеэских кандидатов от Центристской партии.
    Людмила Смирнова: «За нашу, русскую, Причудскую гимназию!»

    Голосуй за нашу Центристскую партию!

    По городу Муствеэ и посёлку Вытиквере

    nr 208 MAX KAUR

    nr 209 RIINA PAJULA

    nr 210 NONA KOLPAKOVA

    nr 211 LJUDMILLA SMIRNOVA

    nr 212 SERGEI ULEKSIN

    nr 213 SERGEI BORODIN

    nr 214 MAKSIM VASSILJEV

    nr 215 MALLE MÄGI

    nr 216 HEIKI TUPPITS

    nr 217 TOOMAS VIITAK

    nr 218 VOLDEMAR PALMISTE

     

    По Казепяэ

    nr 197 RITA SORGINA
    nr 198 HEIKI POST
    nr 199 ANATOLI BÕSTROV
    nr 200 IRINA KALAŠNIKOVA
    nr 201 JULIA PAULAUSKAS
    nr 202 VLADIMIR VERESOV
    nr 203 VASSILI AMELKIN

     

    По Лохусуу

    nr 204 MAKSIM PILJAVETS
    nr 205 ANATOLI TOPKIN
    nr 206 LIIDIA PALMISTE
    nr 207 PAAVEL VOROBJOV

     

    По Сааре

    nr 219 ELEONORA SALUS
    nr 220 ARLI RATASSEPP
    nr 221 ÕIE PADAR
    nr 222 AIVE ALESKOVSKI

     

    По Авинурме

    nr 192 AIVAR PAKKAS

    nr 193 EVALD KALJUMÄE

    nr 194 KERSTI KALLAVUS

    nr 195 ANU TOOMLA

    Раздел: Наша жизнь, Редакция на связи, Сотрудничество

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