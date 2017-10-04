Предвыборная реклама муствеэских кандидатов от Центристской партии.
Людмила Смирнова: «За нашу, русскую, Причудскую гимназию!»
Голосуй за нашу Центристскую партию!
По городу Муствеэ и посёлку Вытиквере
nr 208 MAX KAUR
По Казепяэ
nr 197 RITA SORGINA
nr 198 HEIKI POST
nr 199 ANATOLI BÕSTROV
nr 200 IRINA KALAŠNIKOVA
nr 201 JULIA PAULAUSKAS
nr 202 VLADIMIR VERESOV
nr 203 VASSILI AMELKIN
По Лохусуу
nr 204 MAKSIM PILJAVETS
nr 205 ANATOLI TOPKIN
nr 206 LIIDIA PALMISTE
nr 207 PAAVEL VOROBJOV
По Сааре
nr 219 ELEONORA SALUS
nr 220 ARLI RATASSEPP
nr 221 ÕIE PADAR
nr 222 AIVE ALESKOVSKI
По Авинурме
nr 192 AIVAR PAKKAS