Обращение мэра Муствеэ к жителям Причудья

Уважаемые жители Причудья! Вот и прошло почти пять лет с того дня, как вы мне доверили руководство «столицей» Причудья городом Муствеэ. Искренне надеюсь, что оправдал ваше доверие, и 15 октября вами будет избрано новое руководство уже «большого» Муствеэ – от Авинурме до Сааре, от Лохусуу до Казепяэ и посёлка Вытиквере с центром в городе Муствеэ. В новом большом самоуправлении, где будет проживать почти 6000 человек и с территорией более, чем 615 квадратных километров, по долгу службы часто встречаюсь и общаюсь с жителями и Муствеэ, и Казепяэ, и Лохусуу, спрашиваю мнения по поводу развития нашего края. В связи с результатами этой административной реформы и предстоящими выборами, многих заботят вопросы о будущем русской и эстонской школы, гимназии, которой исполняется в следующим году 170 лет. Волнует судьба детского сада. Многих интересует будущее славянской культуры, сохранение староверческих и православных традиций. Mногие также спрашивают, будет ли газета на русском языке и можно ли будет в новой волостной управе общаться с чиновниками, делать необходимые заявления на родном языке. Все это серьёзные вопросы, и мне эта обеспокоенность людей понятна. В связи с этим прошу всех наших жителей в Муствеэ, Авинурме, Казепяэ, Лохусуу, Сааре, Вытиквере ответственно отнестись к предстоящим выборам и обязательно проголосовать за тех, кому вы доверите будущее Причудья.

Конечно, сегодня, перед выборами мы больше говорим о будущем, но и вспомнить о прошедших годах будет не лишним. Подводя итоги работы на посту мэра, мне приятно отметить, что много было сделано и многое подготовлено уже на будущее. Попробуем вместе вспомнить некоторые наши более заметные успехи и достижения.

2013 год. Начали строить наш красивый промeнад в парке у Чудского озера. Была реконструирована центральная городская площадь, где при поддержке Таллинна были восстановлены городские часы. Пенсионеры-юбиляры стали получать поздравления от руководства города, и городское руководство стало ближе и доступнее горожанам. В городском парке на променаде при поддержке Евросоюза был установлен туристический объект – «жёлтый квадрат».

2014 год. Были построены лодочная станция, новое портовое здание, новый «северный причал» порта и красивый, освещенный в ночное время променад на каменном молу. При поддержке программы международного сотрудничества «Est-Rus-Lat» была полностью реконструирована городская водоочистительная станция. В Муствеэ был восстановлен уникальный Музей весов, который создал наш горожанин Хейно Лубья.

2015 год. Совместно с департаментом дорог был построен самый красивый городской мост в стране. Реконструирована парковка перед торговым центром «Коnsum» и реконструирована пешеходная дорога от Культурного центра до нового моста. При поддержке города открывается новая торговая сеть «Мeie». Cовместно с департаментом дорог построена новая пешеходная дорога от больницы и до конца ул. Тарту. При поддержке ЕС капитально отремонтирован Муствеэский Старообрядческий храм.

2016 год. Предприниматели Паюла открыли 3-звёздочную гостиницу «Анкур». Подписан договор о дружбе с Пыталовским районом Псковской области. Совместно с департаментом дорог начинается реконструкция «большого» перекрёстка. Производятся реконструкция и ремонтные работы в Муствеэской школе.

2017 год. На территории центра образования Причудской гемназии открыт новый детский сад. Полным ходом ведётся строительство водо-канализационной системы в северном квартале города. На территории центра образования Причудской гимназии открывается уникальная гончарная мастерская. Устанавливается освещение на перекрестке шоссе Тарту-Йыхви. Подписан договор о дружбе с Екатерингофским округом Санкт-Петербурга. Автобусное сообщение по маршруту N592 Таллинн-Муствеэ «отстояли»!

В 2018 году откроется новый торговый центр «Grossi» на улице Тяхе. Cовместно с департаментом дорог реконструируются улицы Тарту, Нарва и Айа и оснащаются тротуарами. При поддержке ЕС будет продолжено строительство пешеходной дороги с освещением от городского моста и до деревни Рая. При поддержке ЕС будет построен новый современный медицинский центр на улице Кастани. При поддержке международной программы приграничного сотрудничества «Est-Rus» будет построена южная сторона порта с причалом для яхт, заправкой, слипом, подъёмником и красивым променадом до конца южного каменного мола. Jõgeva Majandusühistu реконструирует и значительно расширит магазин стройматериалов.

В 2019 году при поддержке международной программы «Est-Rus» планируется строительство большого красивого фонтана в городском парке на променаде у озера. Построим водопровод и канализацию в Казепяэ и Лохусуу, достроим в Муствеэ. Местная власть поддержит приватизацию прибрежных приозёрных земель в Муствеэ, Казепяэ и Лохусуу к имеющим в частном пользовании участкам. В целях развития туризма восстановим водное транспортное сообщение Муствеэ – Пийрисаар, Муствеэ - Васкнарва, Муствеэ – Тарту, в перспективе - Псков и Гдов.

В 2020 году при поддержке ЕС построим современный молодёжный центр «Маяк» на улице Тяхе, в старой водонапорной башне. При поддержке частных инвесторов построим СПА на территории между кордоном и портом. От имени горожан благодарю всех членов городского руководства, сотрудников, специалистов, которые участвовали в реализации всех перечисленных проектов. У нашего города, у новой волости большое и красивое будущее, и вместе мы способны сделать многое. Будущее региона в ваших руках! До встречи на выборах!

С уважением,

Макс Каур,

мэр Муствеэ

Голосуй за нашу Центристскую партию!

По городу Муствеэ и посёлку Вытиквере

nr 208 MAX KAUR

nr 209 RIINA PAJULA

nr 210 NONA KOLPAKOVA

nr 211 LJUDMILLA SMIRNOVA

nr 212 SERGEI ULEKSIN

nr 213 SERGEI BORODIN

nr 214 MAKSIM VASSILJEV

nr 215 MALLE MÄGI

nr 216 HEIKI TUPPITS

nr 217 TOOMAS VIITAK

nr 218 VOLDEMAR PALMISTE

По Казепяэ

nr 197 RITA SORGINA

nr 198 HEIKI POST

nr 199 ANATOLI BÕSTROV

nr 200 IRINA KALAŠNIKOVA

nr 201 JULIA PAULAUSKAS

nr 202 VLADIMIR VERESOV

nr 203 VASSILI AMELKIN

По Лохусуу

nr 204 MAKSIM PILJAVETS

nr 205 ANATOLI TOPKIN

nr 206 LIIDIA PALMISTE

nr 207 PAAVEL VOROBJOV

По Сааре

nr 219 ELEONORA SALUS

nr 220 ARLI RATASSEPP

nr 221 ÕIE PADAR

nr 222 AIVE ALESKOVSKI

По Авинурме

nr 192 AIVAR PAKKAS

nr 193 EVALD KALJUMÄE

nr 194 KERSTI KALLAVUS

nr 195 ANU TOOMLA