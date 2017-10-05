Из Алайыэ – в Алутагузе: что будет после выборов?

Любые реформы люди всегда воспринимают настороженно. Вот и сейчас, когда в Эстонии готовится масштабное реформирование административной системы, многие обеспокоены предстоящими переменами. После выборов, которые состоятся 15 октября, волость Алайыэ прекратит своё существование, влившись в состав волости Алутагузе.

О том, с чем пришла волость к завершению своей службы народу и с чем она вступает в новую жизнь, наш корреспондент побеседовал с депутатами волостного собрания последнего созыва и местными деятелями.

Таави Вогт, и.о. старейшины волости Алайыэ:

- Наша волость в этом году торжественно отметила своё 25-летие. В марте мы собирали и чествовали в Народном доме всех бывших руководителей и работников волости за все годы её существования. В августе состоялось народное гуляние по этому поводу. Постарались никого не забыть, сказать слово благодарности, отметить памятными знаками, грамотами.

За прошедшие 25 лет было сделано очень много. Конечно, иногда слишком быстрая ротация руководства негативно сказывалась на состоянии дел. Но, несмотря на это, жизнь волости продолжалась, и видны результаты всех составов волостного совета и правления. За это время много сделано дорог, много построено дачных участков, освещены улицы. В нынешнем году мы добавили еще 34 столба и ещё 22 будет установлено в Уускюла и Васкнарве. Освещение дорог много лет было одной из главных проблем, а теперь она практически решена.

Одним махом все проблемы нигде не решаются. На что-то уходят годы. К примеру, Васкнарвский порт обсуждается уже много лет. Детальную планировку начинала еще Кристина Икохайнен. И вот только сейчас мы можем сказать, что Васкнарвский порт будет построен: нынешний состав Алайыэского руководства довел проект до начала финансирования. Еще у нас порт Алайыэ – это тоже готовый проект, который ждёт возможности финансирования. Новая, «большая» волость, бюджет которой составит около 9 млн. евро, будет заинтересована в этих проектах. Но и это еще не всё. В масштабе нынешней волости Алайыэ мы начали детальную планировку общественного пляжа и окружающей территории общей площадью 25 гектаров. Уже начиная с 2015 года, мы ходатайствовали о муниципализации пляжных участков от государства. Из 15 участков 10 (!) уже перешли в собственность волости. На этих участках будут обустроены автостоянки, подходы к пляжу и так далее. Общий объем муниципализированных земель составит около 40 гектаров прибрежной зоны. Причем, все эти земли уже муниципализированы, то есть переданы государством в собственность местного самоуправления. Эти земли не перейдут в частную собственность, а останутся в общественном пользовании нового административного образования. Ни в одной волости на берегу Чудского озера таких возможностей нет.

Сейчас некоторым людям кажется, что с упразднением старой волости жизнь наших деревень остановится. Конечно же, это совсем не так. В новое волостное собрание войдут те люди, которые будут в курсе всех наших дел, а новый бюджет позволит решать наши нынешние задачи уже на другом уровне.

Юри Пялль, председатель волостного собрания Алайыэ:

- После выборов жизнь будет продолжаться. Начнется новый виток. Праздники деревенские как были, так и будут в наших деревнях. Поскольку много лет у нас не было крупных инвестиций в развитие, то новая волость даст и новые возможности. Наш депутатский коллектив за все время исполнения своих обязанностей принимал взвешенные решения, и в этом большой плюс. Много сделано по подготовке документации, без которой не начнется ни один проект. В волость впервые за многие годы стали поступать инвестиционные средства, которые были направлены на развитие. За всю историю волости ожидается самое большое поступление инвестиций извне: порядка 700 тысяч евро из европейских и государственных фондов. Сейчас проделана большая работа с новыми проектами, которые также в перспективе дадут результат. В новой волости будут другие возможности и для недоходных организаций, у нас уже есть определённые договоренности. Но их работа зависит от активности людей. Мне, как председателю Алайыэского волостного собрания последнего созыва, хочется поблагодарить всех людей, с которыми работал, всех жителей волости. Поддержка людей даёт нам стимул в реализации намеченных перспектив.

Юрий Новожилов, заместитель председателя волостного собрания Алайыэ:

- На общественной работе депутата, в должности заместителя председателя волостного собрания я уже порядка 20 лет. Развитие волости происходило буквально на моих глазах. И как это ни парадоксально звучит на фоне повсеместно «вымирающих» деревень, могу сказать, что наша волость растет по численности населения и молодеет. Да, пока за счет дачных районов. Но люди здесь строят капитальные жилые дома, приезжают сюда на лето, а потом, рано или поздно, останутся жить. Да, здесь нет работы. Но многие уже живут здесь, а в городе работают. Причем в нашу волость приезжают из разных уголков Эстонии, и оживают дома. А это значит, что жизнь не стоит на месте, движется вперёд. Все более четко вырисовывается перспектива туристического развития нашего региона. Для этого у волости есть прекрасный сосновый лес, золотые пляжи Чудского озера. Инфраструктура слабая, но я думаю, что объединение волостейFOTOD даст новый толчок для развития. Главное, чтобы люди сами были активными.

Алексей Заутин, член волостного собрания Алайыэ:

- Наша волость реально стала красивой. В 70-е годы здесь было много людей, но порядка было меньше. Сейчас все строения ухожены. Люди ухаживают за своими усадьбами и даже самостоятельно убирают береговую зону. Есть надежда, что это будет развиваться. Здесь никогда не будет больших предприятий, большие корабли тоже не поплывут. Но будут порты для малых судов, и будет еще многое сделано. Люди хотят, чтобы жизнь волости вышла на новый уровень. Будет новая волость, но деревни-то остаются, и все деревенские праздники останутся, потому что они «привязаны» к религиозным датам, к народным традициям, таким как Ильин день, Богородица и другие. Жизнь продолжается.

Андрей Моченов, староста деревни Алайыэ:

- Многие боятся перемен, но я считаю, что объединение волостей должно было произойти еще раньше. Наша волость очень маленькая, и средств на развитие не хватало. Последний состав поработал замечательно, много наработано на будущее, а результаты будут видны через несколько лет. Мы постараемся напоминать депутатам об их ответственности перед теми, кто их выбирал и для чего. Хочу пожелать волостным пенсионерам здоровья и долголетия, рыбакам рыбы, а молодежи успехов в учёбе, и чтобы не забывали свой родной край, потому что настоящее счастье здесь, в родном краю, а не за тридевять земель. Пусть новая власть уделяет больше внимания молодёжи.

Вадим Иванов, член волостного собрания Алайыэ:

- С того момента, как Наталья Варкки возглавила волость, дела стали двигаться мелкими шажками вперёд. Потихоньку начали выбираться из стагнации, царившей здесь. Волость стала развиваться последовательно и динамично с учетом интересов местных жителей и дачников. Дороги привели в порядок, освещение во всех деревнях наладили. Совсем недавно на деревенские праздники собирались где попало, а сегодня есть своя оборудованная площадка. Продвинуты проекты муниципальных портов в Васкнарве и Алайыэ, которыми смогут пользоваться местные и приезжие. Много муниципализировано земель, которые будут задействованы в развитии. Финансовая политика волости стабилизировалась, и мы достойно вступим в новую волость. Как предприниматель, я понимаю, что крупного инвестора здесь ждать не приходится, так как у нас не промышленный район и климатические условия не всегда подходят отдыхающим. Но ведь и в Швеции, и в Финляндии климат не лучше нашего! С развитием инфраструктуры сюда будут приходить мелкие и средние предприниматели. Этот край будет жить. Хочу пожелать нашим людям достойно войти в новую волость, и чтобы мы были там замечены и поддержаны.



Материал в полном объёме читайте в газете «Чудское побережье» N10/2017



