Музыка листопада -2017: главный приз – россиянам!

С 6 по 8 октября состоялся, как всегда блестяще организованный и проведённый Людмилой Месропян, ежегодный, восьмой по счёту, Тартуский Международный фестиваль авторской песни «Музыка листопада». Авторы, исполнители, гости с трёх континентов в течение трёх дней радовали друг друга творчеством, общением, искусством. Взыскательная тартуская публика, как всегда, сделала свой очень трудный, но единственно верный выбор, проголосовав за обладателя главного приза фестиваля – Приза зрительских симпатий. В этом году Приза зрительских симпатий удостоен творческий дуэт Александра Калистратова (Санкт-Петербург, Россия) и Константина Солдатова (Москва, Россия). Главный приз победителям вручил художник-кубофутурист Василий Кротков (Москва, Россия).

О том, как прошёл фестиваль и «горячее» интервью нашего корреспондента с обладателями фестивального Приза 2017 года читайте в ближайшем выпуске газеты «Чудское побережье».

На снимках: обладатели приза зрительских симпатий фестиваля «Музыка листопада» 2017 года Александр Калистратов (Санкт-Петербург) и Константин Солдатов (Москва); главный приз победителям – свою картину в стиле русского пост-кубофутуризма – вручил художник Василий Кротков (Москва, Россия); счастливые моменты фестиваля.

Фото Фёдора Маспанова



